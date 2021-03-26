Zerrin Özer'den Güner Ümit açıklaması: Bu çirkin konuyla alakası yoktur

Armağan Çağlayan'ın programına katılan Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin Ümit Güner olduğunu doğrulamıştı. Özer, Ümit Günler ile şunları söylemişti: “Geçenlerde gördüm vefat etti. Tabi ki ölen insanın arkasından konuşulmaz. Hakkımı helal etmiyorum.” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama ardından bazı kanallarda Ümit Güner yerine Güner Ümit'in adı ve fotoğrafı verilince Zerrin Özer'den yeni bir açıklama geldi.

Zerrin Özer yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostum Armağan Çağlayan’ın katıldığım programında konusu geçen şahsın, sunucu ve tiyatro sanatçımız SN. Güner Ümit’in bu çirkin konuyla hiçbir alakası ve bağlantısı yoktur. Güner Ümit Beyin kendisine, ailesine, sevenlerine ve medya mensubu bütün dostlara açıklama yapmayı bir bor bilirim. Zira kendilerinin ve ailesinin çok üzüldüğü duyumunu aldım. Ve şu anda ben de çok üzgünüm. Basında ve medyada yinelenen bu konunun gerçeğini yazmak zorundayım. Tekrarlıyorum. Bu çirkin konunun SN. Güner Ümit Bey ile hiçbir alakası yoktur."

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