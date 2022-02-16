Zenginlere özenip mağazalardan kıyafet çalardı: Yaşadığı kısacık aşkı "paranın" kapısını açtı

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İKİ AYLIK AŞK

Üstelik, doğru adımları atmayı başarırsa hatırı sayılır bir servetin sahibi bile olabilir. Kendisine bu kapıyı açan ise çok ünlü ve gündemde biriyle yaşadığı iki aylık aşk.

YOLLARINI AYIRDILAR

Söz konusu kişi, son iki aydır adı magazin basınının manşetlerinden inmeyen Julia Fox. 32 yaşındaki oyuncu ve modelin bu kadar öne çıkmasının nedeni ise Kanye West ile yaşadığı kısacık ilişki. Yaklaşık iki ay birlikte olan Fox ve 44 yaşındaki Kanye West, yollarını ayırdılar ama bu kısacık aşk Julia Fox'a yaradı.

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AŞKTA KAYBETTİ AMA...

Eski eşi Kim Kardashian'a dönmek için kamuoyunun gözleri önünde dil döken West'in, Fox ile sadece vakit geçirdiği ileri sürülüyordu bir süredir. Her ne kadar Fox bunu yalanlasa da sonunda birliktelikleri iki ayda bitti. Sonuç olarak da bu işten kazançlı çıkan, eski evliliğinden küçük bir bebek annesi olan Julia Fox oldu.

HAKKINDAKİ GOOGLE ARAMALARI YÜZDE YÜZ ARTTI

Geçtiğimiz günlerde New York Moda Haftası kapsamında bir defileye çıkan Julia Fox, bu popülerliğini iyi kullanırsa hatırı sayılır bir servetin de sahibi olacak uzmanlara göre. Fox hakkındaki Google aramaları, Kanye West ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra yani 2022 başında yüzde yüz arttı. Aynı şekilde eskiden daha mütevazı olan Instagram hesabının takipçileri de 1 milyon 200 bin kişiye ulaştı.

ATTIĞI HER ADIMDA PARA KAZANABİLİR

Sosyal medya konusunda uzman kişilere göre Julia Fox, elde ettiği bu popülerlik ve giderek yükselen Instagram takipçisi sayısı nedeniyle reklam içerikli bir tek paylaşımdan 50 bin dolar kazanabilir. Buna ek olarak katıldığı her etkinlikten 100 bin dolar da talep edebilir.

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InterTalent Group adlı şirketin başkanı Jonathan Shalit'e göre Julia Fox, Kanye West ile yaşadığı kısacık aşk sayesinde "yıldızını parlattı" ve aynı zamanda para kazanma gücünü de yüzbinlerce dolardan milyonlara çıkardı. Shalit'e göre "Kanye West ile birlikte olmak, Fox'un kariyeri için attığı en iyi adım".

MADONNA'NIN DA RADARINA GİRDİ

Bu arada Julia Fox'un bir anda dikkat çekmesinin ardından Madonna'nın da radarına girdiğini ve hayatını anlatacak filmde arkadaşı Debi Mazar'ı oynaması için ona teklif götürüldüğünü hatırlatalım. Bugüne kadar kariyerinde kayda değer sadece bir tane film var Julia Fox'un. O da 2019 yılında Adam Sandler ile birlikte oynadığı Uncut Gems.

MAĞAZALARDAN KIYAFET ÇALARDI

Hollywood'a adım atana kadar birçok iş yaptı Julia Fox. Fakat yaptığı hiçbir iş onu hayallerine yaklaştıramadı. 2020 yılında Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda, zengin kadınlara özendiğini ve onlar gibi giyinmek için mağazalardan kıyafet çaldığını itiraf etti Fox. Sonunda bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra da tutuklandığını saklamadı.

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Uzmanlara göre Fox'un adı Kanye West ile anılmaya başladıktan sonra yıldızı parladı. Fakat bunu sürdürmesi, yani dikkat çekip kariyerinde yükselişe geçmesi bundan sonra yapacaklarına bağlı. Bunu da zaman gösterecek.

YARI İTALYAN YARI AMERİKALI

Julia Fox, İtalyan bir anne ile Amerikalı bir babanın kızı olarak İtalya'da dünyaya geldi. Anne ve babası o küçükken ayrılan Fox, hayatının ilk altı yılında İtalya'da Sirona kentinde büyükbabası ile birlikte büyüdü. Sonra da babasıyla birlikte ABD'ye, New York'a yerleşti. Julia Fox'un ABD'deki ilk yılları hiç de kolay geçmedi. Şehirden şehre taşındılar, bir ara evsiz bile kaldılar. Julia Fox, o dönemde bir mağazadan kıyafet çalarken yakalandı ve tutuklandı.

ESKİ KOCASINI YERDEN YERE VURDU

Julia Fox, 2018'de pilot Peter Artemiev ile evlendi. Bu evlilikten Valentino adında 11 aylık bir oğlu bulunuyor. Fakat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre eski kocasıyla arası hiç iyi değil. Julia Fox, bir sosyal medya paylaşımında Artemiev hakkında "alkol ve uyuşturucu bağımlılığından tükenmiş bir baba" tanımını kullanmıştı. Fox, Peter Artemiev'i kendisine ve oğluna sırtını dönmekle de suçlamıştı. Julia Fox, Artemiev'in kendisini, beş aylık oğlu, bir köpek ve ödenecek faturalarla bırakarak çekip gittiğini ileri sürmüştü. Sonra da kocasının kendisini kasıtlı olarak hamile bıraktığını ekleyip bunun için pişmanlık duymadığını, oğluyla mutlu olduğunu ifade etmişti.

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'YAKINDAN TANIYANLAR BİZE İNANIYOR'

Julia Fox ile Kanye West ilişkisi başladıktan sonra birçok kişi bunun göstermelik bir ilişki olduğunu ileri sürmüştü. Hatta ağırlıklı olarak savunulan fikre göre West'in amacı eski eşi Kim Kardashian'ı kıskandırmaktı. Fakat Fox bütün bu iddialara daha geçen ayın ortalarında "Bu iddialar yalan, bizim aşkımız tamamen gerçek" diyerek yanıt vermişti.Julia Fox, oyuncu Niki Takesh'in Forbidden Fruits (Yasak Meyveler) adlı podcast yayınına konuk oldu. Julia Fox, bu "reklam aşkı" iddialarını kesin bir dille yalanladı. 44 yaşındaki Kanye West ile flörtlerinin dikkat çekmek için değil gerçekten yaşandığını savundu. Julia Fox, hem kendisini hem de Kanye'yi yakından tanıyan arkadaş ve dostlarının da aşka inancı olduğunu sözlerine ekledi. Fox şunları söyledi: "Bana mesaj atıyorlar ve bunun 'çok mantıklı' olduğunu söylüyorlar.

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'ANI YAŞIYORUM VE BEKLENTİM YOK'

Fox, Kanye West ile yaşadığı ilişki hakkında da "anı yaşadığını ve çok büyük beklentileri olmadığını" söyledi. "Hiçbir etiket yok, bunların hiçbiri yok. Sadece birbirlerine kendilerini iyi hissettiren insanlar var" diye konuştu. Fakat Fox'un bu sözlerini davranışlarıyla bizzat Kanye West yalanladı.