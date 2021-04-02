MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriZayıflamak Cem Cücenoğlu'na pahalıya patladı
GeriMagazin Zayıflamak Cem Cücenoğlu'na pahalıya patladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 02.04.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Zayıflamak Cem Cücenoğlu'na pahalıya patladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zayıflamak Cem Cücenoğlu'na pahalıya patladı

Oyuncu Cem Cücenoğlu önceki gün Metropol İstanbul’daydı.

44 yaşındaki ünlü oyuncu, 150 kilodan 90 kiloya düştüğünü söyledi: “Tam tamına 60 kilo verdim. Günlük beslenmeme ve sporuma dikkat ediyorum. Sağlığım gayet yerinde ama zayıflamak pahalıya patladı. Kıyafetlerim olmuyor. Kendime yeni kıyafetler alıyorum. Ekranlara da dönmek istiyorum. Şu anda yeni gelen projeler var. Değerlendirme aşamasındayız.”

Zayıflamak Cem Cücenoğluna pahalıya patladı

9 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ
44 yaşındaki Cücenoğlu, “Kilomdan dolayı 20 yıl kadar diyabet şeker hastalığı ve tansiyon hastalığıyla uğraştım. Kilo vermek için bu güne kadar birçok yöntem denedim. Bazılarında başarılı oldum ama yine kilo aldım. Ameliyat olmaya karar verdim. Doktorum Cemal Kara tüp mide ameliyatı yaptı. 9 ayda yaklaşık 60 kilo kadar verdim” dedi.

Zayıflamak Cem Cücenoğluna pahalıya patladı

ARTIK SAĞLIK BİR HAYATIM VAR
Oyuncu, verdiği kilolar sonrası hafiflediğini söyledi: “Daha çok yürümeye ve spor yapmaya başladım. Bu sayede sigarayı da bıraktım. Bunca yıl çok büyük yükleri gereksizce taşıdığımı fark ettim. Fazla kilolar 70’ten fazla hastalığın sebebi. Hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum.

Zayıflamak Cem Cücenoğluna pahalıya patladı

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi