Zayıflamak Cem Cücenoğlu'na pahalıya patladı

44 yaşındaki ünlü oyuncu, 150 kilodan 90 kiloya düştüğünü söyledi: “Tam tamına 60 kilo verdim. Günlük beslenmeme ve sporuma dikkat ediyorum. Sağlığım gayet yerinde ama zayıflamak pahalıya patladı. Kıyafetlerim olmuyor. Kendime yeni kıyafetler alıyorum. Ekranlara da dönmek istiyorum. Şu anda yeni gelen projeler var. Değerlendirme aşamasındayız.”

9 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ

44 yaşındaki Cücenoğlu, “Kilomdan dolayı 20 yıl kadar diyabet şeker hastalığı ve tansiyon hastalığıyla uğraştım. Kilo vermek için bu güne kadar birçok yöntem denedim. Bazılarında başarılı oldum ama yine kilo aldım. Ameliyat olmaya karar verdim. Doktorum Cemal Kara tüp mide ameliyatı yaptı. 9 ayda yaklaşık 60 kilo kadar verdim” dedi.

ARTIK SAĞLIK BİR HAYATIM VAR

Oyuncu, verdiği kilolar sonrası hafiflediğini söyledi: “Daha çok yürümeye ve spor yapmaya başladım. Bu sayede sigarayı da bıraktım. Bunca yıl çok büyük yükleri gereksizce taşıdığımı fark ettim. Fazla kilolar 70’ten fazla hastalığın sebebi. Hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum.





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