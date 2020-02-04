Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kimdir?
Bahar Şahin, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Zalim İstanbul dizisindeki Ceren karakteriyle yıldızı parlayan Bahar Şahin, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yer alan oyuncu Cenan Adıgüzel ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Peki, Bahar Şahin kimdir?
Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibine dahil oldu. Dizi kariyerine “O Hayat Benim” dizisiyle başladı. Ayrıca Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Bahar Şahin bir dönem sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, ya da bilinen adıyla Reynmen ile birliktelik yaşamıştı.
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