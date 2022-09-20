'Yüzünü görmediğim melek oğlum, yukarılarda bir yerlerde bir gün buluşmak üzere...'

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'BENİM MELEK OĞLUM'

Merve Terim, geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olacağını duyurmuş kısa bir süre sonra ise bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Terim, yüzünü göremediği oğlu için duygusal bir yazı kaleme aldı:

"Geçen sene bugün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, yaşadığım fiziksel acının yanında kalbimde belki de hiç kapanmayacak bir yara açıldı o akşam.

Hala tam atlabilmiş değilim yaşadığım kayıbı, bazen hamile birini gördüğümde, bazen birbirlerine sıkıca sarılan abi kardeş gördüğümde, bazen hastanede yeni anne olmuş birine rastladığımda içim hala çok acıyor... Ama eskisi gibi de hayatı ciddiye almıyorum artık, hayat kıymetini fark bile etmediğimiz her nefes aslında..

Yaşın değil, yaşadıkların öğretiyor sana bu hayatı, yorula yorula yürüyüp, kırıla kırıla büyüyoruz hepimiz...

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Yazmakta iyi geliyor insana, haline şükretmek, elindekinin kıymetini bilmek, senden daha da zor hikayeleri olanlara empati yapabilmek, satırlar ilaç gibi hep...

Biraz vicdan,biraz bahar,biraz yağmur,biraz hayal, birkaç kitap,çokça umut hepimize iyi gelir.

Seni hiç göremesemde, sana hiç kavuşamasamda, hayalin hep gözümün önünde Benim melek oğlum, yukarlarda bir yerlerde bir gün buluşmak üzere..."

KLASİK BİR AİLE YEMEĞİ

Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya Kıyı Balık’ta kızı Zehra Çilingiroğlu, kardeşi Helin Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yemek yedi.

Ünlü sanatçı çıkışta “Klasik bir aile yemeği oldu. Kaya bugün de bizi çok güldürdü” dedi. Geçtiğimiz günlerde kızı Zehra’nın çocukluk arkadaşının düğününe giden Hülya Avşar, “İlk defa bizim arkadaşlardan birinin çocuğu evlendi. Zehra’dan yaşça büyük ama ‘eyvah’ dedim. Çok zor bir durummuş kız evlendirmek. Ben kendimi alıştırdım bu duruma sanıyordum ama yüz yüze gelince biraz ağır geldi” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

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MOTORUYLA YOLLARDA

Engin Altan Düzyatan önceki gün Etiler’de objektife takıldı.

Bir mağazadan çıkan ünlü oyuncu, dışarıya park ettiği motosikletine bindi. Fotoğrafını çeken muhabirlere selam veren Düzyatan, kaskını takıp uzaklaştı. (Deniz BOY)

HIZLI VE AZİMLİ

Doğukan Manço, yıllardır hayalini kurduğu araç Türkiye’ye gelmeyince, çareyi aracı kendi yapmakta buldu!

Manço, “Hızlı ve Öfkeli 2” filminde Paul Walker’ın kullandığı Skyline GTR R34 aracından yapmak için 3 sene yoğun şekilde çalıştı. 2018’de ihaleye girip aldığı bir aracı, dünyanın dört bir yanından getirttiği parçalarla modifiye etti.

Amerika, İngiltere, Hollanda, Rusya, Dubai, Japonya ve Çin’den getirttiği parçaların nasıl birleştirildiğini de kayda alan Doğukan Manço, hazırladığı videoyu 255 bin aboneli YouTube kanalında yayınladı.

CEM'İN UĞURU

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Cem Adrian geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi.

Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında “Baht Oyunu” ve “Senden Daha Güzel” dizileriyle yıldızı parlayan Cemre Baysel de vardı. Adrian, kulisinde ağırladığı oyuncuyla fotoğraflarını “Uğurum da gelmiş” notuyla sosyal medyada paylaştı.

BALAYI DAHA SONRA

Geçen hafta meslektaşı Berk Oktay’la evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Etiler’deki bir kafeden çıkarken görüntülendi.

Balayına gidemediklerini söyleyen oyuncu, “Biz zaten böyle olacağını biliyorduk. Setlerimiz devam ediyor. Daha sonra uygun bir zamanda gideriz diye düşündük, sorun etmedik” dedi. (Sayit DURMAZ)

EVLENDİ

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DJ ve prodüktör Arem Özgüç evlendi. Genç müzisyen ile Tuba Özgüç geçtiğimiz gün düzenlenen düğün töreniyle nikâh defterine imza attı.

Arem Özgüç eşiyle fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayarak mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı.

3 GÜNDE 3 KONSER

Sıla konser maratonuna hız verdi. 3 gün üst üste sahneye çıkan sanatçıyı 10 bin kişi izledi.

Alaçatı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kapsamında 15 Eylül’de Alaçatı Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Sıla, 16 Eylül’de Ankara’daki Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro’da, 17 Eylül’de de İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Sanatçı, sahnesinde birçok şarkısını beraber yazdığı Umut Yaşar Sarıkaya’yı da ağırladı.