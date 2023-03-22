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Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim!

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Bastık#Timur Bastık#Kardeş
Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 11:34

Zeynep Bastık önceki gün kardeşiyle birlikte objektiflere takıldı.

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Şarkıcı Zeynep Bastık önceki gün İstinye Park’taydı. Akşam saatlerinde Markalar Sokağı’nda gazetecilerle karşılaşan ünlü şarkıcı, “Sizi kardeşimle tanıştırayım. Timur yurtdışında yaşıyor, benim ziyaretime geldi. Bugün onun doğum günü, onun için biraz alışveriş yaptık” dedi.

Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim

İKİZ DEĞİL KARDEŞLER!

Ünlü yıldızların muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT - TUTKU BAYAT

Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim


Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve mesajla kutladı. Tuğçe Bayat, kardeşi ile yer aldığı fotoğrafların altına "Sensiz yapamayacaklarım sıralı tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi… İyi ki doğdun, iyi ki varsın… Seni çok seviyorum" notunu düştü.

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İki kardeşin benzerlikleri 'ikiz gibiler' yorumlarına neden oldu.

TANER ÖLMEZ - TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ

Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Taner Ölmez'in abisi de kendisi gibi çok ünlü bir isim...Taner Ölmez'in abisi müzisyen Taylan Özgür Ölmez. 44 yaşındaki Ölmez'in ilki 2007 yılında çıkan 20 tane albümü var!

Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...

HAKAN PEKER - ZAFER PEKER

Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim


Fotoğraftaki çocuklar 90'lı yıllara damga vuran çok ünlü iki isim! Küçük kardeşin bakışları neredeyse hiç değişmemiş... Fotoğrafın sahibi Hakan Peker ile kendisinden 1 yaş büyük olan abisi Zafer Peker! Bu kare çekildiğinde Hakan Peker 6, Zafer Peker ise 7 yaşındaydı...

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ÇAĞLA ŞIKEL - BERNA ŞIKEL

Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim

Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile bebeklik fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. Şıkel, paylaşımının altına 'ablam ve ben' yazdı.

İLAYDA ÇEVİK - MELİSA ÇEVİK

Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim

Oyuncu İlayda Çevik, kız kardeşi Melisa Çevik'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Güzel oyuncunun oyuncunun yayınladığı fotoğraf takipçilerini şoke etti. Takipçileri İlayda Çevik'ten 3 yaş küçük olan Melisa Çevik'i güzel oyuncunun ikizi sandı. Fotoğrafa binlerce beğeni geldi.

DEFNE SAMYELİ - SÜHAN SAMYELİ

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Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim

Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Sühan Samyeli, fotoğrafın altına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notunu düştü.

BURAK ÖZÇİVİT - BURÇUN ÖZÇİVİT

Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim

Burak Özçivit de kız kardeşi Burçun Özçivit ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

AZRA AKIN - DORUK AKIN

Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim

Magazin dünyasının tescilli güzeli Azra Akın'ın bir kız kardeşi var... Azra Akın, kendisi gibi Hollanda doğumlu olan kardeşi Doruk Akın ile fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor.

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MUSTAFA CECELİ - SİNAN CECELİ

Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim

Müzik dünyasında fırtınalar estiren Mustafa Ceceli'nin kardeşi Sinan Ceceli abisinin izinde. İki kardeşin benzerlikleri dikkat çekici.

NURGÜL YEŞİLÇAY - TEKİN YEŞİLÇAY

Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim

'Asmalı Konak' ile şöhretin zirvesine çıkan Nurgül Yeşilçay evin küçük kızı. Ünlü oyuncu abisi Tekin Yeşilçay ile fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşıyor.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - BURCU ÖZYILDIZ

Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim

Şu sıralar kameralardan uzak olan Şükrü Özyıldız'ın bir kız kardeşi var. Yakışıklı oyuncu kardeşi Burcu ile bu karesini Instagram'da paylaştı.

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SERKAN ÇAYOĞLU - ERKAN ÇAYOĞLU

Yurtdışından geldi... İşte benim kardeşim


Özge Gürel ile evlenen Serkan Çayoğlu'nun Erkan adında ikiz kardeşi var.

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#Zeynep Bastık#Timur Bastık#Kardeş

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