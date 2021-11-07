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Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu

#Yonca Evcimik#Bodrum#Bikini
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu

58 yaşındaki ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in bikinili pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

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Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Yonca Evcimik, güzel havayı fırsat bilip denize girdi.

58 yaşına giren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili pozlarını paylaştı. Ünlü şarkıcının bu fotoğraflarına yorum yağdı.

Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu
Yonca Evcimik 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosu ile başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı.

1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. 1984'e kadar burada birçok oyun ve müzikallerde yer aldı. Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen rol aldığı çalışmalardır. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı adlı filmlerde de oynadı. 1985-1988 yılları arasında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşkolsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası Gülhane Etkinlikleri'nde sunucu ve show girl olarak çalıştı.

Yonca Evcimik, 1991 yılında ilk albümü Abone'yi piyasaya çıkardı.

Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu

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