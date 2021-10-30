Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Genellikle insanlar bir kez evlenir ve bunun ömür boyu sürmesini diler. Ama herkes için özellikle gösteri dünyasının ünlüleri için durum pek de öyle olmaz. Bin bir umutla başlayan evlilikler kısa sürede sona erer. Sonra bir yenisi başlar. İşte gösteri dünyasının ünlüleri ve bir zamanlar evli oldukları 'eski' eşleri. ( Foto: Hürriyet Arşiv)