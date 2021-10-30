Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi
Yonca Evcimik, Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yaşadığı bir anısını anlattı. Armağan Çağlayan’ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Süleyman Bey 45 dakika nikahımızın kıyılmasını bekledi” dedi.
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'Cumhurbaşkanı bizde, yollar kapalı...'
Yonca Evcimik, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınladığı “Dur Bi Dinle” adlı programına konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan şarkıcı, 1994 yılında Harun Özakıncı ile yaptığı evlilikten de bahsetti. Özakıncı ile 3 yıl evli kalan şarkıcı, nikah günüyle ilgili bir anekdot paylaştı: “Süleyman Demirel ‘sen evlenince şahidin olacağım’ derdi. Düğünü Etiler’de yaptık. Süleyman Bey benim şahidim, eski İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu da Harun’un şahidiydi. Nikah memurunu bekliyoruz, ortada yok. Süleyman Bey Allah rahmet eylesin, nikahın kıyıldığını göreceğim diye 45 dakika bekledi. Nikah memuru da gelemiyor, yollar kapalı Cumhurbaşkanı bizde olduğu için! Sonunda geldi ama enteresan bir geceydi.”
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Genellikle insanlar bir kez evlenir ve bunun ömür boyu sürmesini diler. Ama herkes için özellikle gösteri dünyasının ünlüleri için durum pek de öyle olmaz. Bin bir umutla başlayan evlilikler kısa sürede sona erer. Sonra bir yenisi başlar. İşte gösteri dünyasının ünlüleri ve bir zamanlar evli oldukları 'eski' eşleri. ( Foto: Hürriyet Arşiv)
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ESRA Oflaz Güvenkaya’nın “Senin Mucizen” programına konuk olan Melek Baykal, özel hayatına dair bir itirafta bulundu...
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“Zafer (Ergin) ile birbirimize çok âşık olduk ve evlendik. Aramızda yaş farkı vardı ama sevda olunca yaş farkı önemsenmiyor. Ben 19 yaşındaydım. Zafer ile evliyken çocuk sahibi olmayı istedim ama o istemedi. Zaten evliliği yürütemedik, belki zamanlamamız yanlıştı.”
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Mehmet Ali Erbil ve ilk eşi Muhsine Hanım.
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Seda Sayan ve ilk eşi futbolcu Rıdvan Kılıç.
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Yeliz Yeşilmen'in ilk eşi bir gurbetçi gençti. Aşkı uğruna Almanya'ya taşınan Yeşilmen'in bu evliliği sadece 1 yıl sürdü.
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Yeşim Salkım ilk evliliğini 19 yaşındayken Mustafa İmre ile yaptı. Salkım ondan sonra 4 kez daha evlendi.
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Yeşim Salkım ve ilk eşi Mustafa İmre kızları Gizem Salkım'ın düğününde bir araya geldi. İkili yıllar sonra bu pozu verdi.
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Arabesk şarkıları yorumladığı 'Yara' albümüyle gündemde olan Pamela Spence Best FM'e konuk oldu.
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45 yaşındaki Pamela Spence "19 yaşında Burak Sergen ile kısa süren bir izdivaç yaşadım. Sonra da evliliği hiç düşünmedim. Ben aşk kadınıyım" dedi.
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Deniz Seki ve 1991'de evlendiği Turhan Başaranoğlu
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Hülya Avşar ile Mehmet Tecirli
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1971 yılında dönemin ünlü aktörlerinden Tanju Korel ile tanışan Hülya Darcan üç yıllık birlikteliğin ardından Korel ile nikah masasına oturdu. Çiftin mutluluğu objektiflere böyle yansıdı.
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Sezen Aksu 10 Temmuz 1981'de oğlu Mithat Can'ın babası Sinan Özer ile evlenmişti. Ancak Özer ve Aksu'nun evliliği uzun sürmedi.
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Müziğin iki güçlü ismi Seden Kutlubay ve Aykut Gürel 26 Haziran 1989'da nikah masasına oturmuştu... Çift boşandı.
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Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.
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Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.
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Oyuncu Müjde Ar, ilk evliliğini dönemin ünlü yönetmenlerinden Samim Değer ile yaptı. İşte o günlere ait bir kare...
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Muazzez Ersoy adı henüz Hatice Yıldız Levent olduğu dönemde ilk evliliğini yaptı. O sırada sadece 16 yaşındaydı.
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Ünlü assolist Muazzez Abacı, 1998 yılında boşandığı eşi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift imza atmadan önce bu pozu verdi.