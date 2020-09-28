MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYine bir korona partisi! Yeniköy'de ikinci vaka... Polis kapıya dayandı
GeriMagazin Yine bir korona partisi! Yeniköy'de ikinci vaka... Polis kapıya dayandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 28.09.2020 - 09:17 | Son Güncelleme:

Yine bir korona partisi! Yeniköy'de ikinci vaka... Polis kapıya dayandı

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Yine bir korona partisi! Yeniköy'de ikinci vaka... Polis kapıya dayandı
Abone Olgoogle-news

Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın ardından işadamı Caner Karaloğlu da parti verdi. Karaloğlu, Yeniköy’deki villasında düzenlediği doğum günü partisinde yaklaşık 100 kişiyi ağırladı.

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Boğaz’daki evlerinde verdiği yaş günü partisinde 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkması sebebiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. İkilinin ardından işadamı Caner Karaloğlu da parti düzenledi. Karaloğlu, önceki gece Yeniköy’de kendisine ait villada yaklaşık 100 kişilik doğum günü partisi verdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden partiye katılanlar arasında Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ayşe Özyılmazel, Alp Özcan ve Uğur Güven gibi ünlü isimler de vardı. Kendi evinde verdiği partide çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Şevval Şahin’in bu sefer bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Yine bir korona partisi Yeniköyde ikinci vaka... Polis kapıya dayandı

POLİS KAPIYA GELDİ
Gecenin ilerleyen saatlerinde şikâyet üzerine eve polis geldi. Yüksek sesten dolayı yapılan şikayet üzerine ekipler, Karaloğlu’nu uyardı. Bunun üzerine işadamı, müziğin sesini kısıp camları kapatarak eğlenceye devam etti. Fakat polislerin gelmesinden rahatsız olan Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu ve Ayşe Özyılmazel evi hemen terk etti.
Yine bir korona partisi Yeniköyde ikinci vaka... Polis kapıya dayandı

Partiye katılan davetlilerin maske takmaması dikkat çekti.
Yine bir korona partisi Yeniköyde ikinci vaka... Polis kapıya dayandı

Caner Karaloğlu 36’ncı yaşını kutladı.
Yine bir korona partisi Yeniköyde ikinci vaka... Polis kapıya dayandı

Şeyma Subaşı, arkadaşı Zohaer Majhadi ile böyle poz verdi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şevval Şahin 21 yaşına bastı, verilen partide sosyal mesafeye uyulmaması tepki çekti2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin’in geçen şubattan beri aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral’ın 30 Ağustos’taki doğum gününde İstanbul’daki evinde büyük bir parti vermişti.
daha fazla video için
False
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle