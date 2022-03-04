Yılmaz Vural YouTube arkadaşı Dilek Yurttaş ile gecelerde

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200 lira bahşiş

Yılmaz Vural, önceki gün Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçını, birlikte YouTube programı hazırladığı Dilek Yurttaş ve arkadaşı Şule Kurtar’la tribünden izledi. Ekip, maç sonrası Cihangir Rika’ya geçti.





Yılmaz Vural ve arkadaşları mekanda geç saatlere kadar kaldı. Çıkışta aracına binen iki kadın için kapıdaki seyyar satıcılardan gül alan Yılmaz Vural, çiçekçilere 200 lira bahşiş verdi. (Sayit DURMAZ)

Ben sobelenmedim

Adının aşk dedikodularına karıştığı işadamı Onur Arıkan’la geçen akşam birlikte görüntülenen Defne Samyeli, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.





Önceki gün Bebek Lucca’da bir erkek arkadaşıyla objektife yansıyan Defne Samyeli, muhabirleri görünce sitemli konuştu: “Yanımdaki arkadaşım, onu da belki aşk diye yazarsınız!”“Yakalandı, sobelendi” başlıklı aşk haberlerinin hoşuna gitmediğini söyleyen Samyeli, “Size soru sorulduğunda ilişkiniz olmadığını söyleseydiniz bu haberler çıkmazdı” diyen muhabirlere şöyle karşılık verdi: “Sormanız güzel ama gördüğünüzü farklı yansıtmanız güzel değil. Ben sobelenmedim.” (Behlül AYDIN)

Düet sürprizi

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Bir süredir ilişki yaşayan Cem Belevi ve İrem Derici’den sevenlerine şarkı sürprizi.

ki sevgili, “Belki” isimli aşk şarkısında düet yaptı. Söz ve müziği Cem Belevi’ye, aranjesi ise Mustafa Ceceli’ye ait çalışma, bugün Sony Music Türkiye etiketiyle çıkıyor. Belevi’nin “Cemiyet Gazinosu” projesinin özel bölümü olarak hazırlanan şarkının klibinde Mustafa Özen’in imzası var.