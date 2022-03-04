Yılmaz Vural YouTube arkadaşı Dilek Yurttaş ile gecelerde

200 lira bahşiş
Yılmaz Vural, önceki gün Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçını, birlikte YouTube programı hazırladığı Dilek Yurttaş ve arkadaşı Şule Kurtar’la tribünden izledi. Ekip, maç sonrası Cihangir Rika’ya geçti.
Ben sobelenmedim
Adının aşk dedikodularına karıştığı işadamı Onur Arıkan’la geçen akşam birlikte görüntülenen Defne Samyeli, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.
Düet sürprizi
Bir süredir ilişki yaşayan Cem Belevi ve İrem Derici’den sevenlerine şarkı sürprizi.
ki sevgili, “Belki” isimli aşk şarkısında düet yaptı. Söz ve müziği Cem Belevi’ye, aranjesi ise Mustafa Ceceli’ye ait çalışma, bugün Sony Music Türkiye etiketiyle çıkıyor. Belevi’nin “Cemiyet Gazinosu” projesinin özel bölümü olarak hazırlanan şarkının klibinde Mustafa Özen’in imzası var.