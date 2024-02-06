Yıllarca metresti, sonunda kraliçe oldu... İşte kocası kendisinden önce ölürse Camilla'yı bekleyen gelecek

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Ama yine de sadece İngiliz kraliyet ailesinde bir telaş başladı... Sonuçta ülkenin ve ailenin başındaki kişi bir süreliğine görevlerini yerine getiremeyecekti. Onun yerine kimlerin vekalet edeceği konuşuldu önce..

Tabii ki büyük oğlu ve ilk sıradaki veliahtı Prens William, eskisinden daha fazla sorumluluk üstlenmek zorundaydı. Onun için zor bir durum bu. Çünkü karısı Kate Middleton da ne olduğu net açıklanmayan ancak belli ki ciddi bir sağlık sorunu yaşıyordu. Tam bunun üzerine babasının hastalığı tuzu biberi oldu.

Son gelen haberlere göre aileyle arası bozuk olan küçük oğlu Harry de babasının durumu nedeniyle ülkesine dönecekti. Ayrıca ailede önceden belirlenen kurallara göre Kral'a vekalet edecek başka üyeler de var.

Bütün bunlar bir yana merak konusu olan bir kişi daha var: Kraliçe Camilla... Elbette kimin ne zaman bu dünyaya veda edeceği bilinmez.

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Ama ola ki Kral, kendisinden önce ölürse zaten kendini aileye de halka da zor kabul ettiren Camilla'nın hali ne olacaktı? Aslında bu konu Charles, 74 yaşında tahta çıktığında bir kez daha konuşulmuştu. Bu son gelişmeler nedeniyle bir kez daha gündemin ilk sırasına yükseldi. Gelin bu konuya biraz daha bakalım.

KARISI DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDE: Kral'ın hastalığının teşhisinden en çok etkilenen kişi karısı Camilla oldu. Her ikisi de başkalarıyla evliyken bile birbirlerini bırakmayan çift, yeni bir sınavdan geçecek uzun bir süre. Aileyi yıllarca yakından takip eden uzmanlara göre kocası 3 günlüğüne hastanedeyken bile her gün onu ziyaret eden Camilla, teşhisten sonra iyise "kaybolmuş" durumda. Kraliçe, derin bir üzüntü içinde. BBC'nin eski kraliyet gazetecisi Jennie Bond, OK dergisine konuştu. Hastalık durumunda Charles ile Camilla'nın herhangi bir normal çift gibi birbirlerine destek olduklarını ve biraz dedikodu yaparak morallerini yükseltmeye çalıştıklarını belirtti.

ÖNCE ONUN SONRA ÜLKENİN KRALİÇESİ OLDU

Camilla Parker Bowles adı neredeyse yarım asırdır dünya sahnesinde... Sadece ismi değil kendisi de üstelik.

Çok eskiden, yıllar önce, o dönemde bekar bir prens olan Charles'ın sevgilisi olarak anıldı. Charles'ın Diana ile evlenmesinden sonra bu kez "metres" ya da "ikinci kadın" olarak adlandırıldı. Bununla da kalmadı, uzun süre "dünyanın en çok nefret edilen kadını" unvanını kimselere kaptırmadı.

Ama köprülerin altından çok sular aktı ve Camilla, önce Charles'ın karısı oldu, onun tahta çıkmasının ardından da "kraliçe".

Aslında normal koşullarda "konsort kraliçe" olarak anılması gerekirken, önce kraliçenin sonra da kocasının ona büyük bir jest yapması sonucu düpedüz kraliçe oldu.

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6 MAYIS'TA KOCASIYLA BİRLİKTE TAÇ GİYDİ

75 yaşındaki Camilla, kocası Charles ile birlikte geçen yıl 6 Mayıs'taki törende tacını da giydi.

Özetlemek gerekirse bir dönem "ikinci kadın", "Diana'nın yuvasını yıkan kadın" ya da "metres" olarak anılan Camilla tarih sayfalarına "Kraliçe Camilla" olarak çoktan geçti bile.

Elbette kendisi de biliyordur ama bu durum kocası Charles hayatta olduğu sürece geçerli. Yani eğer kendisinden önce kocası Charles hayata veda ederse onun için durum değişecek.

Doğal olarak eşini yitiren her kadının hayatı değişir ama insan kraliyet ailesi üyesi olunca bu değişim biraz daha merak uyandırıyor.

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KOCASI KENDİSİNDEN ÖNCE ÖLÜRSE NE OLACAK?

Peki eğer Charles kendisinden önce hayata veda ederse Kraliçe Camilla'nın durumu ne olacak? Babasının ardından tahta geçecek olan William "kral", karısı Kate Middleton da konsort kraliçe ya da belki kraliçe olacak. Böyle bir durumda Camilla'ya ne olacak? Nasıl bir unvan taşıyacak?

Sanmayın ki Charles, hayatı boyunca gerçekten sevdiği, hatta evlenmek için annesine bile 'kafa tuttuğu' kadının kendisinden sonraki geleceğini hiç düşünmüyor.

Zaten bu durum İngiliz kraliyet ailesi içinde de uzun süredir tartışma konusu. Bir başka deyişle düzenlemeler önceden yapılıyor.

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AİLE UZUN SÜREDİR BU KONUYU KONUŞUYOR

Bu sırada da William'ın kral olarak tahta geçmesinin ardından Camilla'nın durumu ve unvanının ne olacağı da uzun uzun ele alındı.

Sonunda, kocası Charles'ın kendisinden önce ölmesi durumunda Camilla'nın Kral'ın dul eşi olarak "Kraliçe Dowager" unvanı taşıması kararlaştırıldı.

Yeri gelmişken hemen belirtelim, bu unvan ilk olarak 1830 yılında Kraliçe Adelaide tarafından kullanılmıştı.

Queen Dowager yani Kraliçe Dowager konusuna biraz daha yakından bakmak gerekirse... Sözlük anlamı olarak "Dowager" zengin dul kadın anlamına geliyor. Camilla'nın kullanacağı Kraliçe Dowager ise tam olarak artık hayatta olmayan kralın dul eşi demek oluyor. Yani hem zengin hem de unvan sahibi dul kadın.

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CAMILLA'NIN GELECEĞİNE İLHAM VEREN ALMAN PRENSESİ

Kraliçe Dowager unvanını taşıyan ilk kişi olan Kraliçe Adelaide'i de biraz tanıyalım. Adeliade, Almanya doğumlu.

Babası Georg, Birinci Saxe Meiningen Dükü'ydü. Bir başka deyişle Adelaide ya da tam adıyla Adelaide Amelia Louise Theresa Caroline; soylu bir aileye mensuptu. Zaten bu nedenle de Saxe Meiningen Prensesi unvanını taşıyordu.

Adelaide, İngiltere Kralı 4. William ile evlendi ve konsort kraliçe oldu. Kocasının 1937 yılında ölümünün ardından da Camilla için ilham kaynağı olan Kraliçe Dowager unvanını kullandı.

Adelaide kendisi de 1849 yılında 57 yaşındayken hayata veda etti. İngiltere'de son yolculuğuna uğurlandı.

ANA KRALİÇE OLARAK ANILIYORDU

İngiliz kraliyet ailesinde eşinden daha uzun süre hayatta kalan en yakın örnek ise Kraliçe 2. Elizabeth'in, aynı zamanda adaşı da olan annesi. Eşi Kral 6. George öldükten sonra uzun yıllar yaşayan 1. Elizabeth Ana Kraliçe (Queen Mother) unvanını taşıdı.

Elbette Ana Kraliçe Elizabeth ile Camilla, kral eşi olmaları dışında herhangi bir ortak noktaya sahip değiller. Camilla, kraliyet ailesinin gelini ama geçmişten gelen herhangi bir kan bağı yok.

Charles ile Diana 1992 yılında resmen yollarını ayırdıklarını duyuruncaya kadar da "Prens'in metresi"ydi.

O DEĞERLİ UNVANI HİÇ KULLANAMADI... ŞİMDİ KATE KULLANIYOR

Camilla 2005 yılında Charles ile evlendiğinde otomatik olarak Galler Prensesi oldu. Çünkü Charles, veliahtların taşıdığı Galler Prensi unvanını taşıyordu.

Ama bu unvan Diana ile özdeşleştiği için bu Camilla toplum içinde hiçbir zaman Galler Prensesi olarak anılmadı. Bu çok değerli görülen unvanı hiç kullanamadı. Onun yerine Cornwall Düşesi olarak anıldı.

BU YOLU KRALİÇE 2. ELİZABETH AÇTI

Aslında normal koşullarda Camilla'nın, Kraliçe 2. Elizabeth hayata veda ettikten sonra Kral 3. Charles'ın karısı olduğu için Konsort Prenses unvanı taşıyacaktı. Ama Platin Jübile sırasında Kraliçe 2. Elizabeth yayınladığı açıklamada Çamilla'nın Konsort Kraliçe olarak anılacağını duyurdu.

Aslında bu açıklamasıyla Camilla'nın bugünkü gibi "konsort" kelimesi olmadan Kraliçe unvanı almasının yolunu da açtı.

KRALİÇESİNİ BÜTÜN DÜNYAYA İLAN ETTİ

6 Mayıs'taki taç giyme töreni için hazırlanan davetiyede de Kral 3. Charles, hayatı boyunca geçekten sevdiği tek kadın olan Camilla'yı onurlandıran satırlara yer verdi ve bir durumu da açıkça gözler önüne serdi.

Davetiyede Majesteleri "Kral III Charles ve Kraliçe Camilla'nın taç giyme töreni” satırları yer aldı.

Böylece Camilla'nın, Charles'ın hükümdarlığı sırasında "konsort kraliçe" değil sadece "kraliçe" olarak anılacağı da açıkça ortaya çıktı.