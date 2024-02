Yıllarca metresti, sonunda kraliçe oldu... İşte kocası kendisinden önce ölürse Camilla'yı bekleyen gelecek

KARISI DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDE: Kral'ın hastalığının teşhisinden en çok etkilenen kişi karısı Camilla oldu. Her ikisi de başkalarıyla evliyken bile birbirlerini bırakmayan çift, yeni bir sınavdan geçecek uzun bir süre. Aileyi yıllarca yakından takip eden uzmanlara göre kocası 3 günlüğüne hastanedeyken bile her gün onu ziyaret eden Camilla, teşhisten sonra iyise "kaybolmuş" durumda. Kraliçe, derin bir üzüntü içinde. BBC'nin eski kraliyet gazetecisi Jennie Bond, OK dergisine konuştu. Hastalık durumunda Charles ile Camilla'nın herhangi bir normal çift gibi birbirlerine destek olduklarını ve biraz dedikodu yaparak morallerini yükseltmeye çalıştıklarını belirtti.