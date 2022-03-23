Yıllar sonra barıştılar! Aşk iddiaları yeniden alevlendi...

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Aşk yok

2013’te yayınlanan “Güneşi Beklerken” dizisinin setinde tanışıp aşk yaşayan Yağmur Tanrısevsin ile Kerem Bürsin arasında yeniden aşk dedikoduları alevlendi. Birbirlerini yıllar sonra yeniden sosyal medyada takip etmeye başlayan ikilinin barıştığı iddia edildi. Önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülenen Yağmur Tanrısevsin, bu iddialara açıklık getirdi: “Tekrar aşk durumu yok.” (Sayit DURMAZ)

Kulak zarım delindi

Şarkıcı Fatih Ürek, önceki akşam Etiler’de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, “Küçük bir ameliyat geçireceğim. Çok fazla uçmaktan ve sesten kulak zarım delindi” dedi.

Fatih Ürek, çok seyahat etmekten dolayı kulak zarının zarar gördüğünü söyledi ve ekledi: “Mesleki deformasyon oldu. İki kulak zarımda da yırtık var. Onun için yeni müzik çalışmalarından önce ameliyat olup 1 ay dinleneceğim.”

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Sosyal medyada yıllar önce Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal ile çekilen videosu gündeme gelen Ürek, o konuyla ilgili de şöyle konuştu: “20 yıl önceki bir video. Rahmetli Kemal Sunal çok özel bir insandı.” (Sayit DURMAZ)

Dubai tatili

Zeynep Bastık, Dubai tatiline çıktı. Şarkıcı, verdiği iddialı pozları sosyal medyada paylaştı.

Zeynep Bastık, kız arkadaşlarıyla birlikte Dubai’ye gitti. Rixos Premium Dubai Otel’de kalan şarkıcı, otelin havuzunda verdiği bikinili pozları sosyal medya hesabında yayınladı. İstanbul’da yaşanan kar yağışlı günlere atıfta bulunan Bastık, yayınladığı fotoğrafların altına “1987’den beri en sıcak yaz” notunu düştü. Şarkıcının verdiği iddialı pozlara takipçilerinden beğeni ve yorum aldı.

Yeni rolü için değişti

Yurdaer Okur, yeni projesi “Hakim”de seyirci karşısına farklı bir karakterle çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, Azem Demirkıran adında bir mafya liderini canlandıracak. Okur, “Alpaslan: Büyük Selçuklu”daki Emir Bozan karakteri için uzattığı sakalı ve saçını da kestirdi. Yeni rolü için oyuncu, farklı bir imaja büründü.

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Sürpriz rol arkadaşı

Yılmaz Erdoğan önceki akşam 3 yıl aradan sonra yeniden sahnelediği gösterisi “Münaşaka”yla İzmir’deydi. Erdoğan, sahneye bir kedinin çıktığı pozunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “İzmir’deki ‘Münaşaka’da harika bir seyirci ve sürpriz bir rol arkadaşım vardı.”





