Yıllar önce kuaförüne aşık olup evlenmişti… Ünlü oyuncunun gurur günü: İkiz oğulları liseden mezun oldu

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Uzun yıllar “Grey’s Anatomy” dizisinde canlandırdığı rolle her yaştan hayranının gönlünde taht kuran 59 yaşındaki ünlü oyuncu Patrick Dempsey, ikiz oğullarının liseden mezun etti.

Sullivan ve Darby adındaki oğullarının kepli fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Patrick Dempsey oğullarına “Sizinle gurur duyuyorum çocuklar ve hayatınızın yeni sayfasında yaşayacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum!” diye seslendi.

Patrick Dempsey ve eşi Jillian Fink Los Angeles'taki birçok ünlünün çoğunun gittiği özel Crossroads lisesinden mezun olan ikiz oğullarının mezuniyet törenlerine ilk çocukları, kızları 23 yaşındaki Talula ile gittiler.

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Patrick Dempsey ve Jillian Fink 1999’da evlenmişlerdi.

Çift, 1994 yılında, Patrick'in Jillian'ın Los Angeles'taki kuaför salonuna müşteri olarak geldiği sırada tanıştı.

Ancak Patrick ve Jillian ilk tanıştıklarında ikisi de başka ilişkiler içindeydiler, bu yüzden 1997 yılına kadar aralarında romantik bir ilişki başlamadı.

Jillian Fink bu kuaför salonunu 1998 yılında sattı.

O zamanlar şöhretinin doruğunda olan Patrick Dempsey ilk randevuları için gelecekteki eşine evinde kendi elleriyle pişirdiği yemekler hazırlamıştı. Ünlü çift bu ilk randevudan sadece 3 ay sonra Dempsey’nin yanına taşındı.

Patrick Dempsey Temmuz 2024'te 25. evlilik yıldönümleri için eşine ve evliliklerine “Sen, senin vizyonun, nezaketin, şefkatin, sevgin, çekiciliğin, zekan, sıcaklığın, dostluğun ve bilgeliğin olmasaydı hayat aynı olmazdı” sözleriyle romantik bir selam yollamıştı.

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Üç çocuk annesi olan Jillian Fink kuaför salonunu kapatıp çocuklarını biraz büyüttükten sonra Delux Beauty adını verdiği markasıyla kendi makyaj ve cilt bakım ürünleri serisini piyasaya sürdü.

Eşi Patrick Dempsey ise zaman zaman karısının markasının reklam yüzü olarak ona destek oldu.

Patrick Dempsey 2023’te PEOPLE dergisi tarafından “Yaşayan En Seksi Erkek” seçilmişti. Ünlü dergi her yıl gösteri dünyasının ünlü yüzleri arasından adaylar belirleyerek bu adaylardan bir tanesini o yılın en çekici erkeği seçiyor.

Ünlü oyuncu bu sıfata layık görüldükten sonra da bir açıklama yapmış ve hayranlarına teşekkür etse de seksilik gibi bir iddiası olmadığını, zaten gözünün de uzun yıllardır evli olduğu karısından başka kimseyi göremediğini itiraf etmişti.