Yılın son aşkı: Serenay Sarıkaya - Burak Deniz

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Şahmaran dizisinin Adana’daki setinde tanışan ikili, sette başlayan arkadaşlıklarını İstanbul’a taşımış, aynı arkadaş ortamında görüşmeye başlamıştı. Şimdi öğrendiğime göre, ikilinin set arkadaşlığı konuşulduğu gibi aşka evrilmiş.

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Yoğun bir yıl geçiren, “Cahil Periler”, “Şahmaran” ve “Kal” gibi üç ayrı yapımda rol alan Burak Deniz , iş yoğunluğundan ötürü bu süreçte Didem Soydan’dan ayrılmıştı. Projelerini bitiren ünlü oyuncu, dinlenmek için menajeriyle birlikte İzlanda tatiline çıkmıştı.Tatilde enerji ve moral depolayan Burak Deniz, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile şimdilerde gözlerden uzak görüşmeyi tercih ediyormuş.Aşklarından emin olduktan sonra el ele kamera karşısına çıkarak hayranlarına ‘o’ fotoğrafı vereceklerinden hiç kuşkum yok...

Finali birlikte izlediler





Geçtiğimiz günlerde ortaklıklarını duyuran İtalya’nın efsanevi futbolcusu Francesco Totti ile İstanbul merkezli saç ekim kliniği Cosmedica’nın kurucusu Dr. Levent Acar, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası finalini birlikte izledi. Final öncesi birlikte padel tenis de oynayan yeni ortakların eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Katar’daki final maçını özel davetli olarak izleyen Acar, Totti’nin yanı sıra isimlerini futbol tarihine altın harflerle yazdırmış Andriy Shevchenko, Javier Zanetti ve Lothar Matthaus ile de bir araya geldi.

Ödüle layık görüldü





‘Yerli Monica Bellucci’ olarak anılan oyuncu Zilan Duru, ünlü İtalyan yıldız Bellucci ile bir araya gelerek dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Legends Awards of the Years / Yılın En Efsane Starları” töreninde, ‘yılın en dikkat çeken kadın oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. Ödülünü almak için sahneye çıkan Duru’nun “Kadınların şiddet görüp öldürülmediği, hayvanlara işkence yapılmadığı bir zaman diliminde tekrar görüşmek üzere” sözleri, salondaki izleyiciler tarafından coşkuyla alkışlandı.

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Yeni yıl daveti

Medikal Estetik ve Sağlıklı Yaşam Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor, Nişantaşı’ndaki kliniğinde yeni yıl daveti verdi.

Yakın arkadaşı Elif Dağdeviren ile müşterek yaptığı davete ünlü isimler katıldı. Gece geç saatlere kadar devam eden davete, ünlü makyaj sanatçısı ve şarkıcı-oyuncu Suzan Kardeş’in hoş sohbeti renk kattı.