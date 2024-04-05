Yılın değil on yılların düğünüyle evlenmişlerdi... Mutlu çift kutsal topraklarda

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Bir kraliyet düğünüydü bu. Ama öyle alışıldık türde değildi.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın oğlu Prens Abdul Mateen ile çocukluk yıllarından bu yana tanıdığı Anisha Rosnah Isa Kalebic, ocak ayında hayatlarını birleştirdi.

Bir yanda ülkenin geleneksel değerlerini yansıtan törenler, diğer yanda daha modern törenlerle gerçekleşen düğün tam 10 gün sürdü. Törene de dünyanın dört bir yanından üst düzey konuklar katıldı.

Birbirlerini daha ufacık yaşta tanıyan Abdul Mateen ile Anisha Rosnah, bu görkemli törenin ardından evli bir çift olarak yeni hayatlarına başladı.

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BAYRAM ÖNCESİ KUTSAL TOPRAKLARA ZİYARET

Bu yılın ocak ayında evleninceye kadar bir Instagram fenomeni olarak tanınan ve Asya'nın en gözde bekarı unvanını taşıyan 32 yaşındaki Abdul Mateen ile 29 yaşındaki Anisha Rosnah, şu sıralarda yaklaşan Şeker Bayramı'na hazırlanıyor.

Genç çift, şu sıralarda kutsal toprakları ziyaret ediyor. Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerine giden Prens Abdul Mateen ile eşi Anisha Rosnah, Umre ziyareti sırasında çekilen pozlarını da sosyal medya üzerinden paylaştı.

Abdul Mateen ile Anisha'nın bu paylaşımına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Ocak ayından bu yana evli olan çift, bayram öncesi kutsal toprakları ziyaret etti.





DÜĞÜNLERİ 10 GÜN SÜRDÜ

Her ne kadar artık geride kalmışsa da Prens Abdul Mateen ile Anisha Rosnah, modern çağların en görkemli düğününün kahramanları olarak hafızalara kazındı.

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Aslına bakılırsa onların bu düğüne kadar uzanan hikayesi de filmlere ya da romanlara yaraşır türden.

Genç çift birbirlerini daha çocukluk yıllarından bu yana tanıyordu. Hatta o dönemde çekilen bir fotoğrafı da Abdul Mateen sosyal medya sayfasından paylaştı.

GEÇEN YIL EKİM AYINDA NİŞANLANDILAR

Bir süredir birlikte oldukları bilinen Abdul Mateen ile Anisna Rosnah'ın nişanı geçen yılın ekim ayında resmen duyuruldu.

Anisha'nın dedesinin Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'nın danışmanlarından Pehin Dato Isa'nın torunu olduğunu hatırlatalım. Aynı zamanda Prens ile Anisha'nın erkek kardeşinin de yakın arkadaş olduğu konuşuluyor.

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Düğünle ilgili notlara dönersek... Gelin Anisha, törenlerin ilk gününde ülkesinin moda tasarımcılarından biri olan Teh Firdaus'un imzasını taşıyan beyaz bir kıyafet giydi.

Firdaus, gelin Anisha'nın bir fotoğrafını Instagram sayfasında "Brunei kraliyet düğününde rol oynamaktan gurur duyuyorum" diyerek paylaştı.

Gelin Anisha, törenin bir sonraki gününde de yine aynı modacıya ait olan bir gelinlik giydi. Onun da sade ama gayet şık olduğu dikkatlerden kaçmadı. Düğünün konuklarından biri gelin Anisha ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Brunei kraliyet düğününde de gelin Anisha'ya geleneksel kıyafetler içindeki küçük çocukların eşlik ettiği görüldü.

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BİRBİRLERİNİ ÇOCUKKEN TANIMIŞLAR

Düğünün gösterişi, görkemi bir yana çiçeği burnunda damat Abdul Mateen'in evliliği şerefine yaptığı sosyal medya paylaşımı çitfle ilgili ilginç bir gerçeği de gözler önüne serdi.

O paylaşıma göre Abdul Mateen ile Anisha Rosnah birbirlerinin daha ufacık bir çocuk oldukları dönemden bu yana tanıyorlarmış.

İkisinin de çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafta Abdul Mateen ile Anisha yan yana otururken görülüyor. Prens'in yıllar sonra evleneceği Anisha'ya ise annesi tarafından biberonla süt içiriliyor.

Bu arada bir başka not daha... Adbul Mateen'in yeni evlendiği Anisha'nın dedesi Pehin Dato Isa, Brunei Sultanı'nın uzun süredir danışmanlığını yaptı. Anisha'nın ağabeyi de Prens Abdul Mateen'in yakın arkadaşı.

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Yine küçük bir not... Her ne kadar düğünleri böylesine gösterişli olsa da babasından tahtı devralacak kişi Abdul Mateen değil.

Yıllar boyunca Instagram sayfasından lüks hayatını gözler önüne seren Abdul Mateen, Hassanal Bolkiah'nın ikinci karısından dünyaya gelen onundu çocuğu.

Aynı zamanda dört oğlundan biri. Bir başka deyişle Abdul Mateen, taht için ilk sıralarda yer almıyor.

İşte Prens Abdul Mateen ile Anisha Rosnah'ın bazıları tarafından "yılın düğünü" bazıları tarafından da "on yılın düğünü" olarak nitelendirilen evlilik töreninden akıllarda kalan görüntüler.

Düğünün bir kısmında geleneksel törenler gerçekleşti.

Gelin Anisha, törenin bazı bölümlerinde ülkesinin motiflerini ve renklerini taşıyan kıyafetler giydi.

Anisha ilk gün beyazlar içindeydi.

Anisha 10 günlük düğünde birbirinden farklı beyaz gelinlikler de giydi.

Yeni evliler düğünün son günü üstü açık bir araçla sokaklarda halkı selamladı.