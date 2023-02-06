Yıldız Tilbe: İnsan hayatı canlılardan daha önemli

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7 bin TL’lik makyaj eşyası alan Tilbe, “Dişlerimi yaptıracağım. Botoksa ihtiyaç duymuyorum. Taş gibiyim. Vücudumdaki her yerim mükemmel” dedi. Sokak köpeklerinin halk tarafından zehirlenmesi gerektiğini savunan paylaşımlar yaptığı için hakkında soruşturma açılan Tilbe, Van’da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan köpekler hakkında da şu açıklamayı yaptı:

“İnsan hayatı doğadaki bütün bu canlılardan daha önemlidir. Böyle savunuyorum. Dünyayı insan inşa eder ve insan güzelleştirir. Ama insanın kötüleştirdiği yerde hiçbir yaşam hakkı yoktur. İnsanlık her şeye sahip çıkar.”