Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yıldız Tilbe: İnsan hayatı canlılardan daha önemli

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız Tilbe#Van#Nişantaşı
Yıldız Tilbe: İnsan hayatı canlılardan daha önemli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:28

Yıldız Tilbe önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş yaptı.

Haberin Devamı

7 bin TL’lik makyaj eşyası alan Tilbe, “Dişlerimi yaptıracağım. Botoksa ihtiyaç duymuyorum. Taş gibiyim. Vücudumdaki her yerim mükemmel” dedi. Sokak köpeklerinin halk tarafından zehirlenmesi gerektiğini savunan paylaşımlar yaptığı için hakkında soruşturma açılan Tilbe, Van’da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan köpekler hakkında da şu açıklamayı yaptı:

Yıldız Tilbe: İnsan hayatı canlılardan daha önemli

“İnsan hayatı doğadaki bütün bu canlılardan daha önemlidir. Böyle savunuyorum. Dünyayı insan inşa eder ve insan güzelleştirir. Ama insanın kötüleştirdiği yerde hiçbir yaşam hakkı yoktur. İnsanlık her şeye sahip çıkar.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yıldız Tilbe#Van#Nişantaşı

BAKMADAN GEÇME!

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrikada başladı Avrupayı sarıyor Açık ve net, hileyle kazandık

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrika'da başladı Avrupa'yı sarıyor! 'Açık ve net, hileyle kazandık!'

#Futbol
Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPTnin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Muskla el ele vermişlerdi

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPT'nin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Musk'la el ele vermişlerdi

#Sam Altman
Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiyenin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

#Rota