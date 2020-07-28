Yıldız Tilbe ikinci kez sahnede... Harbiye'nin Yıldız'ı!
YILDIZ Tilbe, Bayhan Prodüksiyon tarafından düzenlenen “Yıldızlar Geçidi” konserler serisi kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda ikinci kez sahneye çıktı.
Yoğun ilgi nedeniyle 4 günlük konser serisine 8 gün daha eklenen sanatçı muhabirlerin sorularını da yanıtladı.
Artık sevemiyorum
Saçlarını sarıya boyatan Tilbe, “Beyaz olayım dedim. Beyaz yapamadılar. Sarı saçta kaldım” dedi. Sanatçı muhabirlerin “Bu kadar güzel aşk şarkıları yapan bir kadın nasıl sever?” sorusuna “Artık sevemiyorum. Artık sevmeyeceğim değil, sevemiyorum. Akıllıca da delice de sevemiyorum” sözleriyle yanıt verdi.
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