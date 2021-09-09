Yıldız Tilbe aşı yaptırdı mı? İşte cevabı!

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam pop müziğin dev ismi Yıldız Tilbe’yi ağırladı. Alınan COVİD-19 tedbirleri kapsamında 6 Eylül tarihi itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu hale gelmesiyle Tilbe de PCR testi yaptırdıktan sonra sahneye çıktı. 55 yaşındaki şarkıcı, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, aşıya ve teste karşı olduğunu açıklamıştı.

‘BEN HEP BENSİZMİŞİM’

Konser arasında hayranları ile sohbet eden sanatçı, “Benzerim yok değil mi? Ben de kendime benzemiyorum. Kendime benzesem başka türlü olurdum. Kendimle tanışmadım henüz. Bugün bir hayranım bana sosyal medyadan mesaj atmış ‘Abla sen hiç sensiz kaldın mı’ diye. ‘Ben hiç bende olmadım ki’ diyecektim ama üzülür diye söylememiştim. Şimdi söylüyorum, ben hep bensizmişim” diyerek sevenlerine içini döktü.

YILDIZ’IN KURUÇEŞME TARZI

Göğsü kiraz desenli elbise ile sahneye çıkan Yıldız Tilbe, farklı saç modeliyle de tarzını konuşturdu. Kuruçeşme’ye özel bir kostüm tercih eden Tilbe, hayranlarının beğenisini kazandı. Finalde ‘Mardin Kapı Şen Olur’, ‘Delalım’ ve ‘Hayatı Tesbih Yapmışım’ gibi şarkıları söylerken sahnede halay çeken Tilbe, seyircisini bir dakika oturtmadı. Kuruçeşme’yi dolduran müzikseverlerin hep beraber halay çekip, Tilbe’ye eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

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