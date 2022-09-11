Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü isimler akın etti!

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Çift dün akşam ise dostları için Polenezköy’de bir kır düğünü gerçekleştirdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy, 31 Ağustos’ta da kına gecesi düzenledi. Tören öncesi Oktay, eşini evinden aldı.

İzmir Talles Park’taki kına gecesinde Yıldız Çağrı Atiksoy, 3 farklı kıyafet giymiş ve gece boyunca davul çalan Berk Oktay ise müstakbel eşini pistte bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'u bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı.

İkinci kez baba olmak için gün sayan Burak Özçivit düğüne tek başına geldi. 'Eşimi de temsilen buradayım' diyen Özçivit, bebek sorularına da “Çok mutlu ve heyecanlıyız. Dört buçuk ay oldu' dedi.

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Geçtiğimiz günlerde 19 yıllık eşi Güçlü Mete ile yollarını ayıran Ebru Cündübeyoğlu düğüne kızı Duru ile katıldı. Soruları yanıtlayan güzel oyuncu 'Yıldız'ın heyecanını ortak olmaya geldik. Mutluluklar diliyorum ona' şeklinde konuştu.

Törene Birce Akalay ve Ayça Erturan birlikte katıldı. Merak edilenleri cevaplayan ikili 'biz kız tarafız' dedi.

Hazal Kaya düğüne tek başına katıldı. İkinci kez hamile olan Kaya, 'Çağrı çocukluk arkadaşım onun mutlu gününe şahit olmak heyecan verici. Keyfimiz, sağlığımız yerinde' ifadelerini kullandı.