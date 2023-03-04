Yıldız Çağrı Atiksoy, Hatice Şendil, Şükrü Özyıldız ve Eda Ece'den depremzede çocuklara ziyaret: O gözlerde mucize var

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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım için kolları sıvayan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği UCİM, ünlü sanatçılarla birlikte depremzedelere moral ziyareti gerçekleştirdi. Aralarında Yıldız Çağrı Atiksoy, Hatice Şendil, Şükrü Özyıldız, Pınar Sabancı ve “Yasak Elma” dizisi oyuncuları Eda Ece, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez ile Sevda Erginci’nin de bulunduğu ekip, Ankara’da afetzedeler ve çocuklarıyla bir araya geldi. “Yasak Elma” ekibi, günlerdir topladıkları yardım malzemelerini de bizzat çocuklara ulaştırdı. Sanatçılar ayrıca dernek yetkilileriyle birlikte Anıtkabir’i de ziyaret etti.

Ata’ya saygı duruşu

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği yetkilileri ve sanatçılar, Ankara seyahatleri sırasında Anıtkabir’e de gitti, Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Hatice Şendil’in de yer aldığı ekip, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde doktorlarla görüşerek depremzede çocuklar hakkında bilgi aldı.

Gözyaşlarımı tutamadım

EDA Ece, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Duygusal olarak o kadar yara aldım ki bu ay, ne yapsam az kalıyor sanki. Panik halim geçmiyor. Çekilen acılara empati yaptıkça huzur içinde yaşayamıyorum. Sırtım, boynum gerçek anlamda büküldü. Sesim kısıldı. Sevgili Ata’mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım. Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir’de olmak çok iyi geldi. Atam, bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız.”

Onlar bize emanet

Hatice Şendil, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ndeki çocuklarla yakından ilgilendi. Oyuncu, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Neredeyse 1 ay olacak hepimizi uykumuzun en derininden uyandıran kıyameti yaşayalı. Kaç ay geçerse geçsin hepimizin içindeki yara taze, acı büyük. Kayıplarımızın emanetleri var bize. Şimdi iyileşme, iyileştirme zamanı. Enkazdan günler sonra çıkan bir minik bana; ‘Biliyor musun ben mucizeyim’ dedi. Mucizeyi gördüm gözlerde. Onlar mucize ve onların kendi güçlerinin farkına varması için bizim desteğimize ihtiyaçları var.”

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Viyana’da yardım konseri

AVUSTURYA’da yaşayan bir grup sanatçı, deprem felaketinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu akşam başkent Viyana’daki Theater Akzent’te bir yardım konseri düzenlenecek. Aralarında Uygar Çağlı ve Özlem Bulut’un da bulunduğu farklı ülkelerden 30 sanatçı, sanatın iyileştirici özelliğini ön plana çıkaran bir organizasyona imza atacak: “Bu defa sadece eğlenmek için değil, aynı zamanda sanatın onarıcı, umut verici yönlerinden de yararlanarak zorda olan insanlara bir umut aktarmak için bir araya geliyoruz.” Geceden elde edilecek gelirin tamamı hem Türkiye hem de Suriye’deki depremzedeler yararına kullanılması için çeşitli platformlara aktarılacak.

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