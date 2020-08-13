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Haber Giriş: 13.08.2020 - 07:38,Son Güncelleme:

Yeşim Salkım, kadına şiddete karşı dernek kuruyor

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Yeşim Salkım, kadına şiddete karşı dernek kuruyor
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YEŞİM Salkım, sahne aldığı bir mekânda kendisine küfür etmesi üzerine Murat Övüç hakkında suç duyurusunda bulunmuş 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Sanatçı ve avukatı önceki gün İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Övüç’e ek suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan Salkım, kadına yönelik şiddete karşı bir dernek kurma hazırlığı içinde olduğunu belirtti:

“İki kız annesiyim. Görevim, Onları iyi bir şekilde yetiştirmek. Kadına yönelik şiddette sağlam adımlar atılması gerekiyor. Bir dernek kuruyorum. Artık, dünya üzerindeki herhangi bir canlıya şiddet uygulanmasını istemiyoruz.”

Hapis Talebi

Şarkıcı, savcılığa sunduğu dilekçede ise Övüç’ün adres bilgilerini Instagram hesabında ifşa ettiğini belirterek Aile Mahkemesi’nde zorlama hapis talebinde bulundu.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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