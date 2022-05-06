Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan dördüncü kez kansere yakalandı! Usta sanatçı ailesinin desteğiyle moral depoladı!

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Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan üzen haber geldi. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi. Kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.

YAŞAMINI BODRUM'DA SÜRDÜRÜYOR

Yaşamını Bodrum'da sürdüren oyuncu, şu sıralar ailesiyle moral depoluyor. 'Şaşkın Milyoner' ve 'Ortadirek Şaban' gibi Yeşilçam'ın unutulmayan yapımlarında rol alan Öztan, İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

BAHAR ÖZTAN BAYRAMDA MORAL DEPOLADI…

Bir süredir sağlık sorunları nedeni ile keyifsiz günler yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Bahar Öztan bayramda moral depoladı. Aile fertleriyle bir araya gelen ünlü oyuncu moralini yüksek tutuyor.

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YEŞİLÇAM’IN GAMZELİ GÜZELİ BAHAR ÖZTAN

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.

1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım attı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren 1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner oldu. Ondan sonra da kariyerinde hızla yükseldi.

Bahar Öztan bir ara şarkı da söyledi. Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurtdışı turnelerine de gitti.

Bu turnelerden birinde sonradan evleneceği mimar Yavuz Çolak ile tanıştı. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı.

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2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti. Ama sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı. Usta sanatçı şu sıralar hastalığının yanı sıra Bodrum'daki butiğiyle ilgileniyor.