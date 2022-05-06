Miray Daner aileye girdi... Alaçatı buluşması

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Sinan Engin bayramı ailesiyle Alaçatı’da geçirdi. Aile önceki gün kahvaltıda görüntülendi.

Sinan Engin mekan çıkışı objektiflere eşi Ayşe Engin, kızı Elif, oğlu Oğulcan Engin, onun kız arkadaşı Miray Daner ve işletmeci Mustafa Aksakallı ile poz verdi. Miray Daner’le 2 günlüğüne Alaçatı’ya geldiklerini söyleyen Oğulcan Engin, daha sonra sevgilisiyle beraber İstanbul’a döndü. (Deniz BOY)

Yorgun çift

İlişkilerine bir şans daha vererek yeniden bir araya gelen Didem Soydan ve Burak Deniz, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de objektife yansıdı.

Bir arkadaşlarının yaş günü partisine katılan çift, soruları “Daha sonra bolca konuşuruz, şimdi çok yorgunuz” diyerek yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

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Bu Hande başka Hande

Hande Yener önceki gün Etiler’deydi. Sevgilisi Misha ve arkadaşlarıyla Dönerci Serkan Usta’da yemek yiyen ünlü popçu, çıkışta soruları yanıtladı.

Amerika turnesine hazırlandığını açıklayan Hande Yener, “Tüm ekip Amerika’ya gidiyoruz. Ama öncesinde yeni şarkıma klip çekeceğim” dedi. Yener, klipte bambaşka biri olarak sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi: “Bu Hande başka Hande, benden söylemesi. Gördüğünüzde ve duyduğunuzda ‘Bu kim?’ diyeceksiniz. O kadar iddialı geliyorum.” (Sayit DURMAZ)

Kıbrıs’tan İstanbul’a

Ramazan Bayramı’nın ilk günü Kıbrıs’ta sahneye çıkan Ebru Yaşar, son günü de Maslak Yeni Gazino’da sevenleriyle buluştu.

Eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuvarla dinleyicilerine keyifli bir bayram akşamı yaşatan sanatçı, “Kıbrıs’tan ayağımızın tozuyla gelerek sizlerle buluştuk. Bayram gününde İstanbul’da bu kadar yoğun bir kalabalık görmek bizi çok mutlu etti. Ayağınıza sağlık” dedi.

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Global listeye kapak oldu

Son şarkısı “Take It Or Leave It” ile 39 ülkede 87 çalma listesine giren Aleyna Tilki bir başarıya daha imza attı.

Genç şarkıcı, Spotify’ın dünya çapındaki Equal listesinin kapağında yer alan ilk Türk sanatçı oldu. Dünyanın en büyük çalma listelerinden biri olan Equal, mayıs ayı boyunca hem Türkiye hem de global çalma listelerinin kapağında Aleyna Tilki’yi konuk edecek.

Konser tekliflerini reddettim

Ayşegül Aldinç önceki akşam Cihangir’de yürüyüş yaparken görüntülendi.

Sanatçı, bayramda İstanbul’da kaldığını söyledi: “Annemleydim. Annemin yaşı itibarıyla çok dikkat etmek zorundayım. Bu yüzden hâlâ maske takmaya devam ediyorum. Bütün konser tekliflerini de bu sebepten dolayı reddettim. Ama artık çalışmam gerekli. Yakın zamanda şehir dışı konserim olacak.” (Sayit DURMAZ)

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Anneme kavuştum



Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse önceki akşam Cihangir’de el ele görüntülendi.

Bayraktar, bayramı annesiyle geçirdiğini söyledi: “Anneme kavuştum ve dizinin dibinden ayrılmadım. Çok özlemişim. Sezon ve set yorgunluğumu aldı. İstanbul’a da yeni döndüm.” (Sayit DURMAZ)

Kedimin tüylerini saklıyorum

Esra Sönmezer önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Oyuncu, 10 yıl önce sahiplendiği kedisi Bebek’in ani ölümüyle zor günler yaşadığını söyledi.

Kedisinin tüylerini sakladığını belirten oyuncu, “Yeni bir hayvan sahiplenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Uzun bir müddet düşünmüyorum. Hep yanında olmanız gerekiyor çünkü, evlat edinmek gibi ciddi bir sorumluluk. Şu an için kendimi hazır hissetmiyorum.” (Behlül AYDIN)