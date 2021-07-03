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Haber Giriş: 03.07.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet'e veda

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Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet'e veda

Türk Sineması'nın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet dün vefat etti. Ölüm haberini üvey oğlu Civan Canova'nın "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla duyurduğu 83 yaşındaki usta oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal Tibet, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da var. 

Kartal Tibet'i son yolculuğunda sayısız filmde başrolü paylaştığı Hülya Koçyiğit ile Orhan Gencebay gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabında "Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet'i, arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Onunla birçok filmde rol arkadaşı olmanın dışında ailecek birçok güzel anıyı da paylaştık. Türk sinemasından hem oyuncu hem yönetmen olarak senin gibi usta bir isim; hayatımızdan senin gibi bir arkadaş, kardeş, dost geçtiği için sonsuz şükürler olsun. Ruhun şad olsun benim canım arkadaşım. Hepimizin başı sağolsun. Tüm sevenlerine sabır dilerim." mesajını yayınlamıştı.

Kartal Tibetin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: En son ikimiz kalmıştık bu fotoğraftan...
Kartal Tibet'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: En son ikimiz kalmıştık bu fotoğraftan...

Kartal Tibet için, pandemi şartları ve kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmadı.

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Kartal Tibet....Çizgi kahramanlardan salon beyefendilerine: Gerçek adını hiç gizlemedi
Kartal Tibet....Çizgi kahramanlardan salon beyefendilerine: Gerçek adını hiç gizlemedi

 

Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet… Yeşilçam efsaneleri denince, sayacağımız en önemli isimlerin başında gelen Kartal Tibet 83 yaşında aramızdan ayrıldı.27 Mart 1938 Ankara doğumlu Kartal Tibet, arkasında oldukça zengin bir Türk Sineması mirası bıraktı bizlere… Sayısız filmde başrol oynayan, ve yine sayısız filmin yönetmenliğini yapan büyük usta, aynı zamanda senaristlikte yapıyordu. Zihinlerimize ‘Altar’ın oğlu Tarkan’ karakteriyle kazınan Kartal Tibet’in hayatına, kısa bir göz atalım…Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan sanatçı, uzun yıllar Ankara’da tiyatro oyunculuğu yaptı. 1960 yılında Suat Altay’ın ‘Karaoğlan’ çizgi romanının başrolünü üstlenmesiyle beyaz perdeyle tanışan Tibet, sonrasında dönemin en önemli jönleri arasındaki yerini aldı. 150’ye yakın filmle başrol oynadı. Yakışıklı, çapkın fabrikatör oğlu olarak çıktı karşımıza bazen, bazen de çaresiz bir aşık… Ama en unutulmaz rolü ne diye düşünecek olursak, bu ‘Tarkan’ karakterinden başkası olamaz…1960’lar ve 70’ler sinemasında bolca izlediğimiz Kartal Tibet, 70’lerinden sonunda artık kameranın arkasına geçmeyi tercih etti. O yıllardan 2010’un sonlarına kadar onlarca film yönetti. İlk kez 1977'de ‘Tosun Paşa’ filmiyle yönetmenliğe adım atan sanatçı, 70’e yakın filmin ve dizinin yönetmenliğini yaptı. Bu arada bu da dikkat çeken bir detaydır ki; 20’den fazla da Kemal Sunal filmi yönetti. Günümüzde hala tekrar tekrar hayranlıkla ve kahkahalarla izlediğimiz filmlerin çoğu neredeyse Kartal Tibet’in eseri olan filmlerdir. ‘Tosun Paşa’, ‘Sultan’, ‘Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’, ‘Zübük’, ‘Gırgıriye’, ‘Davaro’ ve akıllarımızda yer etmiş birçok film daha…‘Büyük Usta’ sıfatını sonuna kadar hak eden Kartal Tibet’i her zaman saygı ve seviyle anacağız…
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