Çizgi kahramanlardan salon beyefendilerine: Gerçek adını hiç gizlemedi

BABASININ HAYALLERİNİ 'YIKTI' KENDİ YOLUNDA BAŞARIYLA İLERLEDİ Her ne kadar kariyeri boyunca siyah- beyaz dönemin "büyülü Yeşilçam" filmlerinin yakışıklı jönlerinden biri olsa da milyonlarca kişinin gönlünde "Tarkan" olarak yer etti Kartal Tibet. Oyunculuğa veda ettikten sonra da aralarında Süper Baba gibi, TV izleyicisinin hafızasından hiç silinmeyen dizilere ve filmlere yönetmen olarak imza attı. Belki kendisinin avukat olmasını isteyen babasının "hayallerini yıktı" ama kendi istediği yolda başarıyla yürüdü ve geride unutulmaz yapımlar bıraktı.