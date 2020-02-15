Yerli Catwoman (Merve Çağıran)



Fakat bu kıyafet, elinde tuttuğu çanta haricinde gözümü çok fazla tırmalamadı.

Aslında burada yapması gereken iki farklı seçenek var.

Ya eldiveni takmamalı -ki benim tercihim bu yönde- ya da başka çanta tercih etmeliydi.

Saçı ve makyajı çok hoş olmuş gerçekten. Özellikle rujunun tonu harika.

Güzel bir küpeyle kıyafetin eksik parçasını tamamlasaymış, tam olacakmış.