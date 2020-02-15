Haber Giriş: 15.02.2020 - 07:35,
Yerli Catwoman (Merve Çağıran)
Deri giymek cesaret ister, hele böyle baştan aşağı giyilecekse.
Fakat bu kıyafet, elinde tuttuğu çanta haricinde gözümü çok fazla tırmalamadı.
Aslında burada yapması gereken iki farklı seçenek var.
Ya eldiveni takmamalı -ki benim tercihim bu yönde- ya da başka çanta tercih etmeliydi.
Saçı ve makyajı çok hoş olmuş gerçekten. Özellikle rujunun tonu harika.
Güzel bir küpeyle kıyafetin eksik parçasını tamamlasaymış, tam olacakmış.
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