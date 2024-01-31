Yeni yaşına sevgilisinden uzakta girdi: Tek başına romantizm

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Ama öyle Kate Middleton gibi orta halli bir ailenin kızıyken veliaht prensin gönlünü fethedip ülkenin müstakbel kraliçesi olanlardan söz etmiyoruz. Bu anlatacağımız biraz daha "normal" bir öykü.

İşte bir zamanlar hayatını değiştirmek için dans dersleri alan hatta yabancı ülkede çocuk bakmaya giden o genç kadın iki gün önce 30 yaşına girdi.

Doğup büyüdüğü memleketten uzakta... Sevgilisinden de kilometrelerce ötede kucağında onun gönderdiği kocaman bir demet kırmızı gülle. Bu mesafeler bir yana ama o genç kadın artık dünyanın tanıdığı hatta gıptayla baktığı bir insan.

YENİ YAŞINI MALDİVLER'DE KARŞILADI

Elbette anladınız Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den söz ettiğimizi. 27 Ocak 1994'te Arjantin'de dünyaya gelen Rodriguez yeni yaşını Maldivler'de kutladı.

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Artık hayatında 30'lu yaşlarının sayfalarını çevirmeye başlayan Rodriguez, bu kez nişanlısı Ronaldo'dan uzaktaydı. Onunla görüntülü bir görüşme yaptı sosyal medya hesabına bakılırsa. Kucağında da ünlü futbolcunun yolladığı kocaman bir demet kırmızı gül vardı.

Ama Rodriguez yine de yalnız değildi o kutlamada... Çünkü kumsalda kurulan uzun masada arkadaşları ve yakınları da yanındaydı.



Ronaldo ile aşkı sayesinde bütün dünyanın tanıdığı bir modele de dönüşen Rodriguez sosyal medya sayfasında o gün şerefine çekilen fotoğraflarına da yer verdi. Rodriguez'e takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Bu kez yeni yaşını aşkı Ronaldo'dan uzakta karşıladı Rodriguez. Ama onun gönderdiği kocaman bir buket gül kucağında, ünlü futbolcuyla görüntülü bir konuşma yaptı.





AŞKIN BÜYÜSÜ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Rodriguez'in yaşam öyküsü modern çağların Külkedisi masallarından biri olarak nitelendiriliyor. Bugün sürdürdüğü hayatın yanından bile geçmeyen bir ailenin kızı olarak başlayan hayatını şimdi bambaşka bir şekilde sürdürüyor.

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Küçük bir kasabada başlayan hayat öyküsü, bugün milyonlarla oynayan bir sevgiliye, gösterişli malikanelerde yaşamaya ve bu aşk sayesinde kazandığı şöhret ile geçmişte hayal bile edemeyeceği bir servete uzandı. O genç kadın hala 20'li yaşlarında ve şimdi pırıltılı hayatıyla gündeme geliyor.

Bugüne kadar aralarında Irina Shayk'ın da bulunduğu bir çok güzelle aşk yaşayan Cristiano Ronaldo'nun şu ana kadarki en uzun süreli sevgilisi Georgina Rodriguez.

TEZGAHTAR OLARAK ÇALIŞIYORDU

Çiftin tanışma öyküleri de oldukça çarpıcı, benzerine ancak romantik filmlerde rastlanacak türden. Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, genç kadın Madrid'de lüks bir mağazada tezgahtar olarak çalışırken tanıştılar.

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Düşük bir ücrete çalışan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lüks mağazaya alışveriş yapmaya gittiğinde gördü. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aşık oldu.

İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir süre garson olarak çalıştı.

Sonra dil öğrenmek için İngiltere'nin Bristol kentine gitti ve çocuk bakıcılığı yaptı. Garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği çocuklarla birlikte.

HAYATI BELGESEL OLDU

Rodriguez'in hayatı ve Ronaldo ile ilişkisi bir süre önce bir dijital platformda yayınlanmaya başlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldı belgesele de konu oldu.

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Belgeselin yayınlandığı kanalın yöneticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, çekimler sırasında olup biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandığını ve bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini, hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu dürüstçe ifade ettiğini söyledi.

Ronaldo ile 2017 yılından bu yana birlikte olan Georgina Rodriguez, aranan bir model. Ünlü firmalarla milyon dolarlık anlaşmalar yapan Rodriguez, kendi servetini de oluşturdu.

Ronaldo ile Rodriguez'in yeni doğan ve hayatta kalan ikizlerinden Bella'nın yanı sıra Alana adını verdikleri bir kızları var. Rodriguez, sevgilisinin taşıcı anneden dünyaya gelen büyük oğlu ile ikizlerine de annelik yapıyor.