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Yeni yaşa mütevazi kutlama... Babasının kopyası oldu!

#Ünlüler Ve Çocukları#Ünlü Anne Babalar#Ünlülerin Ünsüz Çocukları
Yeni yaşa mütevazi kutlama... Babasının kopyası oldu

Eski model, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Genç delikanlının babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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Demet Şener'İn basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, 13 yaşına bastı. Ömer doğum gününü okulda arkadaşları ile pasta keserek kutladı. Şener, oğlu için sosyal medya hesabında mesaj yayınladı.

"Canım Ömerim iyi ki doğdun... Ne ara bu kadar büyüdün! Senin annen olmaktan gurur duyuyorum kalbi güzel, kendi güzel oğlum... Hep çok mutlu ol. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum" 

Yeni yaşa mütevazi kutlama... Babasının kopyası oldu

Annesinin boyunu geçen Ömer'in babası İbrahim Kutluay'a olan benzerliği dikkat çekti. 

ÜNLÜ ANNE BABALARIN 'ÜNSÜZ' ÇOCUKLARI

Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. İşte ünlüler ve onların tanınmayan çocukları...

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Yeni yaşa mütevazi kutlama... Babasının kopyası oldu

ASLANIM!

Komedyen Tolga Çevik, oğlu Tan’ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir şiirle kutladı.

Yeni yaşa mütevazi kutlama... Babasının kopyası oldu

17 yaşına giren Tan’ın babasına benzerliği dikkat çekti. Çekildikleri bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınlayan Çevik altına şu şiiri yazdı: "Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş. Yanı başında kalbi, aklı hayallerinde elbet... Gelecek onun artık eminsin, Allah kötülerden esirgesin. Nice yaşların olsun aslanım, ne mutlu senin babanım. İyi ki doğdun oğlum"

ANNESİNE BENZİYOR

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisi ile izleyici karşısına çıkan Bennu Yıldırımlar, Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Yeni yaşa mütevazi kutlama... Babasının kopyası oldu

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22 yaşındaki Ada'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı...

MEĞER OĞLU VARMIŞ!

Mehmet Esen’in Faruk adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı.

Yeni yaşa mütevazi kutlama... Babasının kopyası oldu

Almanya’da yaşadığı dönemde evlendiği Alman doktorla bir çocuk sahibi olduklarını söyleyen Esen, oğluyla tatil dönüşü görüntülendi.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti. Sosyal medyada hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla babalık sevincini ikinci kez yaşadı.

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Yeni yaşa mütevazi kutlama... Babasının kopyası oldu

Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden Doruk adında bir oğlu daha var! Ozan Çobanoğlu, oğlu ile fotoğrafını ""Boynuz kulağı geçermiş :) 1.86 boy :) " notu ile Instagram'da paylaştı... Ozan Çobanoğlu'nun boyu 1.78...

ARTİSTİK POZLAR

Sayısız yapımda rol alan ünlü oyuncu Necmi Yapıcı, oğlu Emre ile fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Yeni yaşa mütevazi kutlama... Babasının kopyası oldu


Yapıcı'nın "Baba oğul bitakım artistik pozlar verdik" notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yaptı.

AİLE MESLEĞİNİ SEÇTİ

Tatbikat Sahnesi’nın kurucuları ünlü oyuncular Erdal Beşikçioğlu-Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti.

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Yeni yaşa mütevazi kutlama... Babasının kopyası oldu

Çocukluğu anne babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen, Derin Beşikçioğlu, oyunculuğu seçmesiyle ilgili şunları söylüyor:
‘Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede kamera arkasında gözlemliyorum. Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim.’

BÜYÜDÜ, EVLENİYOR

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile yaptığı evlilikten Savaş Zafer adında bir oğlu var.

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Yeni yaşa mütevazi kutlama... Babasının kopyası oldu

Eşini genç yaşta yitiren Savaş oğluna hem annelik hem babalık yaptı. Evlilik hazırlığı yapan Savaş Zafer annesine özel gecelerde eşlik ediyor.

VEDALARI ÇOK KONUŞULDU

Talat Bulut'un Pınar Afşar ile evliliğinden Hazal adlı bir kızı var.

Yeni yaşa mütevazi kutlama... Babasının kopyası oldu

Talat Bulut'un kızını eğitim için yurtdışına gönderirken çektiği veda videosu çok konuşulmuştu.

 

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#Ünlüler Ve Çocukları#Ünlü Anne Babalar#Ünlülerin Ünsüz Çocukları

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