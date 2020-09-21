Yeni mekana ünlü akını

Televizyoncu Ferruh Taşdemir’in sahibi olduğu Balkabağa isimli mekan, Ağaoğlu Maslak 1453’ün içerisinde açıldı. Önceki akşam gerçekleşen mekan açılışına İbrahim Tatlıses, Polat Yağcı, Şafak Sezer ve Metin Arolat gibi birçok ünlü isim katıldı.



Ferruh Taşdemir ve eşi Eftelya Taşdemir’in ev sahipliği yaptığı geceye dans gösterileri de renk kattı. Konuklar, gece boyunca müzik eşliğinde eğlendi.



Serkan Şengül - Ferruh Taşdemir



Öyküm-İbrahim Bozan