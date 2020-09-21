MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYeni mekana ünlü akını
GeriMagazin Yeni mekana ünlü akını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Yeni mekana ünlü akını

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Yeni mekana ünlü akını
Abone Olgoogle-news

Balkabağa adlı eğlence mekanı önceki gün Ağaoğlu Maslak 1453’ün içerisinde açıldı. Mekanın açılışına ünlü isimler akın etti.

Televizyoncu Ferruh Taşdemir’in sahibi olduğu Balkabağa isimli mekan, Ağaoğlu Maslak 1453’ün içerisinde açıldı. Önceki akşam gerçekleşen mekan açılışına İbrahim Tatlıses, Polat Yağcı, Şafak Sezer ve Metin Arolat gibi birçok ünlü isim katıldı.

Ferruh Taşdemir ve eşi Eftelya Taşdemir’in ev sahipliği yaptığı geceye dans gösterileri de renk kattı. Konuklar, gece boyunca müzik eşliğinde eğlendi.

Yeni mekana ünlü akını

Serkan Şengül - Ferruh Taşdemir
Yeni mekana ünlü akını

Öyküm-İbrahim Bozan

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle