Yeni Hayat’tan “şiddete hayır” sahnesi!
Kanal D’nin, genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı, yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği yeni dizisi Yeni Hayat, perşembe akşamı izleyici ile buluştu.
Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı dizi, farklı hikayesi, başarılı oyunculuklarıyla izleyiciden tam not aldı. Dizide yer alan kadına şiddete dikkat çeken sahne de izleyicinin gözünden kaçmadı. Dizide eski özel harekatçıyı canlandıran Serkan Çayoğlu’nun sokakta eski kocasından şiddet gören kadını kurtarması müdahalesi sosyal medyada da ses getirdi.
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