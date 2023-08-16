Yeni gelin hamile! 1 milyon Euro’luk düğün

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Hem sosyetenin hem de sosyal medyanın etkin isimlerinden biri olan Alara Mildon’un görkemli düğününe İstanbul’dan da çok sayıda konuk katılırken, 3 gün süren düğünün her anı sosyal medyada adeta paylaşma rekoru kırdı. Düğünle ilgili birçok haber çıktı tabii. Ama her zamanki gibi doğrusunu benden öğrenin istedim!

İlk gelen bilgilere göre düğünün 12 Ağustos’ta yapılması bekleniyordu. Ama ani bir kararla Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu , tanışmalarının birinci yıldönümünde, yani 20 Temmuz’da teknede aile arasında yapılan bir törenle nikâh masasına oturdu.

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Herkes bu ani nikâhın sebebini araştıradursun, ben size nedenini söyleyeyim: Aldığım duyumlara göre yeni gelin 12 haftalık hamileymiş!



Konuklarını Four Seasons Hotel’de ağırlayan çiftin 3 gün süren düğünlerinin ayrıntıları dudak uçuklatmıştı. Villa Ephrussi de Rothschild’de yapılan düğün töreninin maliyetini de öğrendim.

Kuş sütünün eksik olmadığı 3 günlük düğünün maliyeti 1 milyon Euro’yu geçmiş! Nick Spanswick Events’in organize ettiği, cuma akşamı Four Seasons Hotel’de ağırlama yemeğiyle başlayan ve pazar günü Fairmont Hotel’in terasındaki brunch’la biten düğün, bu yılın en havalı düğünü oldu gerçekten.

Kısa bir mola

Şişli Belediyesi eski Başkan Vekili ve Galatasaray eski yöneticisi Emir Sarıgül, yoğun geçen programlarına kısacık da olsa bir mola verdi.

Kızları Ayşenaz ve Azra’ya düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Sarıgül, hafta sonu küçük kızı Azra’nın İsviçre’deki Le Regent International School’daki yaz okulu kapanış ve sertifika törenine katıldı. Ardından Azra’yla birlikte Londra’ya, büyük kızı Ayşenaz’ın yanına geçen Emir Bey, 4 günlük kısa bir tatilin ardından küçük kızıyla Türkiye’ye döndü.

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Üç kuşak buluştu

Ay Yapım’ın başarılı idari yapımcısı Cem Özkan, önceki gün babasının 78’inci yaşını yeni doğan kızı Ada’nın da yer aldığı bir yemekte kutladı.

Mövenpick The Plaza Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Osman Barış Özkan, ilk torunu Ada’yı kucağına alarak bol bol severken, pastasının mumlarını da torunuyla birlikte üfledi. Balıkçı Abdullah’ta bir araya gelen aile keyifli bir akşam geçirirken, pastanın üzerinde Ada’nın ağzından yazılan “Mutlu yaşlar dedeciğim” notu herkesi duygulandırdı.