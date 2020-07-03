Yeni arabayla tatile gidecekler!

Alişan kazayla ilgili soruları “Bunları konuşmayalım artık” diyerek yanıtsız bıraktı.



Buse Varol ise yeni alacakları arabayla Bodrum’a gideceklerini söyledi: “Doktorlara sorduk, ‘Arabayla gidin’ dediler. Yoksa uçakla gidecektik. Benim ikinci kazamdı bu. Alişan’ın ve oğlumuzun ilkti. Allah bir daha yaşatmasın.”

1.5 aylık hamile olan eşi Buse Varol’la poz veren Alişan, “Bence kızımız olacak” dedi.

