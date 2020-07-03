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Haber Giriş: 03.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yeni arabayla tatile gidecekler!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Yeni arabayla tatile gidecekler!
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Tatil için İzmir’e giderken kaza yapıp ölümden dönen Buse Varol-Alişan çifti önceki gün Arnavutköy’deki bir balık restoranındaydı.

Alişan kazayla ilgili soruları “Bunları konuşmayalım artık” diyerek yanıtsız bıraktı.

Buse Varol ise yeni alacakları arabayla Bodrum’a gideceklerini söyledi: “Doktorlara sorduk, ‘Arabayla gidin’ dediler. Yoksa uçakla gidecektik. Benim ikinci kazamdı bu. Alişan’ın ve oğlumuzun ilkti. Allah bir daha yaşatmasın.”

1.5 aylık hamile olan eşi Buse Varol’la poz veren Alişan, “Bence kızımız olacak” dedi.

Yeni arabayla tatile gidecekler

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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