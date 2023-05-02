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Yaz sezonu açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Berrak Tüzünataç#Merve Oflaz#Melek Mosso
Yaz sezonu açıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 08:26

Berrak Tüzünataç ve Merve Oflaz, sezonu Bodrum’da açtı.

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The Bodrum Edition’a giden ikili, bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı. Oflaz, fotoğrafını “Sezonun ilk denizine girildi” notuyla yayınladı.

Yaz sezonu açıldı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

KAPI NUMARASI DÖVME OLDU

Mosso ile arkadaşları Celal Mihmar ve Abdullah Kaptan, 2016-2018 yılları arasına birlikte oturdukları eve ait 49/5 kapı numarasını dövme yaptırdı. Üçlü, o günü dövme salonunda çektirdikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Yaz sezonu açıldı

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DOĞUM GÜNÜ KAMPANYASI

Burcu Biricik, 4 Mayıs’taki doğum günü vesilesiyle otizmli çocuklar yararına kampanya başlattı:

Yaz sezonu açıldı

“İyilik Paylaş platformu üzerinden Tohum Otizm için kampanya açtım. Hayatın içine dahil olmasına yardım edeceğiniz tüm çocuklar için teşekkür ederim.”

DİNLENME ZAMANI

Ebru Gündeş, konser maratonuna kısa bir mola verdi. Antalya’da Sueno Otel, Kıbrıs’ta Concorde Hotel ve İstanbul’da Günay’da peş peşe verdiği konserlerle sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı, yoğun temponun ardından tatile çıktı:

Yaz sezonu açıldı

“Harika konserler sonrası şimdi dinlenme zamanı.” Gündeş bir süre dinlendikten sonra konserlerine yeniden start verecek.

KALBİMİ ÇALDIN KAYSERİ!

Nilüfer, Kayseri’de hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı geçen akşam Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi’nde konser verdi.

Yaz sezonu açıldı

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Bacak dekolteli mavi bir elbiseyle sahneye çıkan Nilüfer, gecenin fotoğraflarını sosyal medyada “Kalbimi çaldın Kayseri” notuyla yayınladı.

FORMUNUN SIRRI

Zuhal Olcay, geçen hafta sonu Kalamış’taki Ouzo Roof Restoran’da sahneye çıktı.

Yaz sezonu açıldı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken sanatçı, formunu yıllardır vazgeçmediği yüzmeye borçlu olduğunu, neredeyse her gün hiç aksatmadan yüzdüğünü söyledi.

23 NİSAN KOROSU

Oğuzhan Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında önceki gün Isparta’da sahneye çıktı. On binlerce kişinin izlediği konserde şarkıcıya çocuk korosu eşlik etti.

Yaz sezonu açıldı


Aralarında depremzede miniklerin de olduğu koro, müzikseverlerden büyük alkış aldı. Oğuzhan Koç bayramı şu sözlerle kutladı: “Geleceğimiz çocuklarımızın yüzünün hep güldüğü nice 23 Nisanlara!”

DAVACIYIM

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Çelik, “İz Düşümü” adlı yeni albümünün ilk klibini “Davacıyım” şarkısına çekti.

Yaz sezonu açıldı

Çekimler 4 günde tamamlandı. Ünlü şarkıcı, Ümit Karaçam yönetmenliğinde çekilen klipte sevgilisi tarafından aldatılan bir adamı canlandırdı.

 RAFA KALKTI

Tansel Öngel önceki gün Etiler Akmerkez’deydi. Öngel, “Bir yemekli toplantı için geldim” dedi.

Yaz sezonu açıldı

Oyuncu, bir dönem müzisyenliğe merak sarıp şarkı çıkarmaya hazırlanmıştı. Öngel konu hakkında “Şimdilik rafa kalktı. Bakalım hayırlısı olsun” diyerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Hamdi Alkan önceki gün Bebek’te görüntülendi.

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Yaz sezonu açıldı

Şık giyimiyle dikkat çeken oyuncu, muhabirlere selam vererek “Toplantıya gidiyorum, kolay gelsin” dedi ve hızlı adımlarla uzaklaştı. (Deniz BOY)

BÜYÜSÜ BOZULUR

Ekin Mert Daymaz önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı’ndaydı.

Yaz sezonu açıldı

Oyuncu, yeni projeleri hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Şu an senaryo okuma aşamasındayım. Güzel bir projemiz olacak. Şimdi anlatmak istemiyorum. Büyüsü bozulur. Zamanı gelince sizinle paylaşırım.” (Sayit DURMAZ)

 

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#Berrak Tüzünataç#Merve Oflaz#Melek Mosso

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