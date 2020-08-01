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Yavru aslanın adı Mehmet Ali oldu
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil uzun aradan sonra ilk kez 16 Haziran’da dışarı çıkmış, yakın dostu Tolga Yüce ile Çekmeköy Park Of İstanbul’u ziyaret etmişti.
Ünlü şovmen hayvanat bahçesinde bulunan yavru aslanı sevmiş, Tolga Yüce tesisin sahibi Burak Memişoğlu’na “İsmi Mehmet Ali olsun” teklifini sunmuştu. Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil’e moral olması için yavru aslana sanatçının ismi verildi. Aslanın kafesine de ismi yazıldı.
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