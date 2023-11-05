×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yaşıyla kucaklaştı, estetik yaptırmayı bıraktı: Aynaya bakınca başka birini görmekten çok korkuyorum

Güncelleme Tarihi:

#Brooke Shields#Pretty Baby#Estetikli Ünlüler
Yaşıyla kucaklaştı, estetik yaptırmayı bıraktı: Aynaya bakınca başka birini görmekten çok korkuyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 15:21

Gösteri dünyasındaki kariyeri en uzun oyunculardan biri Brooke Shields olsa gerek... Daha bir yaşında bir bebekken reklamlarda oynamaya başlayan yıldız isim 11 yaşından beri de filmlerde ve dizilerde yer almaya devam etti. Üstelik onun adı her zaman sadece sinemanın değil dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anıldı.

Haberin Devamı

Hollywood’a çocuk yıldız olarak adım attığı günden beri adını herkes ezberlemişti. Yıllar boyunca gösteri dünyasının gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından biri sayıldı. Daha bir yaşında bir bebekken geçtiği kameraların karşısında 57 yıl geçirdi.

Önce reklamlar sonra da 11 yaşında başrol oynadığı filmden bu yana  bu yana kamera karşısında olan Brooke Shields, çok uzun süre aynada kendi yüzüne bakamadığını itiraf etmişti. "Çok uzun süre aynaya bakamadım. Çünkü herkes bana bakıyordu ve herkes yüzüme odaklanıyordu" demişti.

Yaşıyla kucaklaştı, estetik yaptırmayı bıraktı: Aynaya bakınca başka birini görmekten çok korkuyorum

Geçen yıl onu dünya çapında yıldız yapan filmle aynı adı taşıyan Pretty Baby adındaki belgeselle gündeme gelen Brooke Shields, çocuk yaşta girdiği sinema sektöründe yaşadığı sıkıntıları ve uğradığı tacizleri anlatarak dünyayı şaşkına çevirmişti.

Haberin Devamı

Her zaman eşsiz güzelliğiyle gündemde kalan yıldız oyuncu aslında güzellikle ilgili olarak ortaya konulan ideallerin ne kadar "zehirli" ve "zararlı" olabileceğine değiniyor. 58 yaşındaki iki çocuk annesi Shields de aslında ilerleyen yaşıyla birlikte estetikten yardım alanlardan.

Yaşıyla kucaklaştı, estetik yaptırmayı bıraktı: Aynaya bakınca başka birini görmekten çok korkuyorum
Brooke Shields geçen yıl yayınlanan ve hayatını anlatan Pretty Baby belgeselinde çocuk yaşta girdiği sinema sektöründe yaşadığı zorlukları ve tacizleri itiraf etmişti... Ünlü oyuncu henüz 20 yaşındayken sektördeki ünlü ve güçlü bir erkeğin tecavüzüne uğradığını da anlattı ancak bu kişinin kimliğini açıklamadı

Daha önce defalarca botoks yaptırdığını itiraf eden Brooke Shields artık yaşını kabullendiğini ve yaş alma fikriyle kucaklaştığını söylüyor. Kozmetik prosedürler hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, "Gerçekten kendiniz için, doğru nedenlerle yapılıyorsa ve size ihtiyacınız olan bir tür güven seviyesi sağlıyorsa, bunların hepsine varım" diyen yıldız isim bu konuda kendisi için farklı fikirlere sahip.

Yaşıyla kucaklaştı, estetik yaptırmayı bıraktı: Aynaya bakınca başka birini görmekten çok korkuyorum
Brooke Shields'in bir zamanlar kırmızı halıda giydiği tuvaletleri şimdi 20 yaşındaki kızı Rowan 17 yaşındaki kızı Grier taşıyor

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYıllardır hastalığıyla cesurca savaşıyordu... Kalbini yeniden aşka açtı: Ben bunu hak ettimYıllardır hastalığıyla cesurca savaşıyordu... Kalbini yeniden aşka açtı: Ben bunu hak ettim!Haberi görüntüle

Glamour dergisinin 2023 yılı için seçtiği yılın kadını yıldızlardan biri olan Brooke Shields verdiği özel röportajda efsanevi kariyeri ve hayatı hakkında içini döktü ve modellik, oyunculuk ve annelik hakkında sohbet etmenin yanı sıra yaşlanma konusundaki felsefesini de paylaştı.

Yaşıyla kucaklaştı, estetik yaptırmayı bıraktı: Aynaya bakınca başka birini görmekten çok korkuyorum
Brooke Shiels bir dönem sürekli yaptırdığı ve sonuçlarından memnun kalmadığı botoksu artık tamamen bırakmış... "Yaşımı kucakladım" diyen yıldız oyuncu estetik yaprırsa kendine benzememkten korkuyor

Brooke Shields "Bu kadınlara büyük bir özgüven veriyor ancak bu konuda kolaya kaçmak çok kolay” diyor ve "Artık her zamankinden daha fazla estetik ameliyat var. Çünkü insanlar gençliği kovalıyorlar. Ben gençliği kovalamak istemiyorum. Ben şimdiyi kovalamak istiyorum." diyor. Shields artık kendisi de bu müdahalelere son vermiş.

Haberin Devamı

Artık botoks yaptırmaktan kaçınacağını söyleyen Brooke Shields "Kendim gibi görünmemekten korkuyorum. Botoks yaptırdığım zamanlarda uzaylıya benziyordum ve  kendim gibi görünmüyordum” diye itiraf etti. Zaten güzel yıldızın yüzünde botoks dışında bir başka uygulama da yok.

Yaşıyla kucaklaştı, estetik yaptırmayı bıraktı: Aynaya bakınca başka birini görmekten çok korkuyorum
Yıllar boyu sinema dünyasının en güzel kadını olarak anılan Brooke Shields bu ünü yüzünden kendine bakmaktan çekinir olduğunu, aynalara düşman hale geldiğini anlatmıştı... Shields kendi görüntüsü ve dillere destan güzelliğiyle de anne oldukan sonra barıştığını itiraf ediyor

Gözden KaçmasınAcı gerçeği yıllarca gizlemişti... Brooke Shields gözyaşlarıyla anlattı: Hayatımı karartan o adama mektup yazdımAcı gerçeği yıllarca gizlemişti... Brooke Shields gözyaşlarıyla anlattı: Hayatımı karartan o adama mektup yazdım!Haberi görüntüle

Yüz hatlarının ve görüntüsünün değişmesinden ve kendine yabancılaşmaktan korkan Brooke Shields yeni çıkan kremleri ve uygulamaları kullanmaya ise devam ediyor ve onu bir efsane haline getiren güzelliğini korumak için hâlâ çaba göstermeye devam ediyor.

Haberin Devamı

Yaşıyla kucaklaştı, estetik yaptırmayı bıraktı: Aynaya bakınca başka birini görmekten çok korkuyorum

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brooke Shields#Pretty Baby#Estetikli Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!