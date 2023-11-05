Yaşıyla kucaklaştı, estetik yaptırmayı bıraktı: Aynaya bakınca başka birini görmekten çok korkuyorum

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Hollywood’a çocuk yıldız olarak adım attığı günden beri adını herkes ezberlemişti. Yıllar boyunca gösteri dünyasının gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından biri sayıldı. Daha bir yaşında bir bebekken geçtiği kameraların karşısında 57 yıl geçirdi.

Önce reklamlar sonra da 11 yaşında başrol oynadığı filmden bu yana bu yana kamera karşısında olan Brooke Shields, çok uzun süre aynada kendi yüzüne bakamadığını itiraf etmişti. "Çok uzun süre aynaya bakamadım. Çünkü herkes bana bakıyordu ve herkes yüzüme odaklanıyordu" demişti.

Geçen yıl onu dünya çapında yıldız yapan filmle aynı adı taşıyan Pretty Baby adındaki belgeselle gündeme gelen Brooke Shields, çocuk yaşta girdiği sinema sektöründe yaşadığı sıkıntıları ve uğradığı tacizleri anlatarak dünyayı şaşkına çevirmişti.

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Her zaman eşsiz güzelliğiyle gündemde kalan yıldız oyuncu aslında güzellikle ilgili olarak ortaya konulan ideallerin ne kadar "zehirli" ve "zararlı" olabileceğine değiniyor. 58 yaşındaki iki çocuk annesi Shields de aslında ilerleyen yaşıyla birlikte estetikten yardım alanlardan.

Brooke Shields geçen yıl yayınlanan ve hayatını anlatan Pretty Baby belgeselinde çocuk yaşta girdiği sinema sektöründe yaşadığı zorlukları ve tacizleri itiraf etmişti... Ünlü oyuncu henüz 20 yaşındayken sektördeki ünlü ve güçlü bir erkeğin tecavüzüne uğradığını da anlattı ancak bu kişinin kimliğini açıklamadı

Daha önce defalarca botoks yaptırdığını itiraf eden Brooke Shields artık yaşını kabullendiğini ve yaş alma fikriyle kucaklaştığını söylüyor. Kozmetik prosedürler hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, "Gerçekten kendiniz için, doğru nedenlerle yapılıyorsa ve size ihtiyacınız olan bir tür güven seviyesi sağlıyorsa, bunların hepsine varım" diyen yıldız isim bu konuda kendisi için farklı fikirlere sahip.

Brooke Shields'in bir zamanlar kırmızı halıda giydiği tuvaletleri şimdi 20 yaşındaki kızı Rowan 17 yaşındaki kızı Grier taşıyor

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Glamour dergisinin 2023 yılı için seçtiği yılın kadını yıldızlardan biri olan Brooke Shields verdiği özel röportajda efsanevi kariyeri ve hayatı hakkında içini döktü ve modellik, oyunculuk ve annelik hakkında sohbet etmenin yanı sıra yaşlanma konusundaki felsefesini de paylaştı.

Brooke Shiels bir dönem sürekli yaptırdığı ve sonuçlarından memnun kalmadığı botoksu artık tamamen bırakmış... "Yaşımı kucakladım" diyen yıldız oyuncu estetik yaprırsa kendine benzememkten korkuyor

Brooke Shields "Bu kadınlara büyük bir özgüven veriyor ancak bu konuda kolaya kaçmak çok kolay” diyor ve "Artık her zamankinden daha fazla estetik ameliyat var. Çünkü insanlar gençliği kovalıyorlar. Ben gençliği kovalamak istemiyorum. Ben şimdiyi kovalamak istiyorum." diyor. Shields artık kendisi de bu müdahalelere son vermiş.

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Artık botoks yaptırmaktan kaçınacağını söyleyen Brooke Shields "Kendim gibi görünmemekten korkuyorum. Botoks yaptırdığım zamanlarda uzaylıya benziyordum ve kendim gibi görünmüyordum” diye itiraf etti. Zaten güzel yıldızın yüzünde botoks dışında bir başka uygulama da yok.

Yıllar boyu sinema dünyasının en güzel kadını olarak anılan Brooke Shields bu ünü yüzünden kendine bakmaktan çekinir olduğunu, aynalara düşman hale geldiğini anlatmıştı... Shields kendi görüntüsü ve dillere destan güzelliğiyle de anne oldukan sonra barıştığını itiraf ediyor

Yüz hatlarının ve görüntüsünün değişmesinden ve kendine yabancılaşmaktan korkan Brooke Shields yeni çıkan kremleri ve uygulamaları kullanmaya ise devam ediyor ve onu bir efsane haline getiren güzelliğini korumak için hâlâ çaba göstermeye devam ediyor.

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