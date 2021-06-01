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Haber Giriş: 01.06.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'dan şampiyonluk kutlaması

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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'dan şampiyonluk kutlaması

Yasemin Özilhan, Barcelona’yla şampiyonluk mücadelesi eden Anadolu Efes Basketbol Takımı’nı izlemeye Almanya’ya gitti. Takımın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Özilhan, tribünde bu pozu verdi.

Euroleague Dörtlü Finali’nde Anadolu Efes, şampiyon oldu. Köln’de düzenlenen finalin şampiyonluk maçında Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, Barcelona’yı 86-81 yenerek THY Euroleague’de birinciliği elde etti.

Yasemin Özilhan da müsabakayı izlemek için eşi İzzet Özilhan’la birlikte Almanya’ya gitti. Şampiyonluğu tribünde kutlayan Özilhan, o anları sosyal medyada paylaştı.

Maçın ardından Özilhan, Anadolu Efes ekibiyle birlikte yapılan kutlamalara da katıldı.

Sevgiliye tebrik

Oyuncu Eda Ece, Anadolu Efes’te oynayan sevgilisi Buğrahan Tuncer’i sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak tebrik etti. Ece, “Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur” notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra ise sildi.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhandan şampiyonluk kutlaması

 

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