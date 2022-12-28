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Yasemin Özilhan ehliyeti kaptırdı

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#Yasemin Özilhan#Teoman#Bengü
Yasemin Özilhan ehliyeti kaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 08:25

Yasemin Özilhan, alkollü araç kullanırken trafik çevirmesine takıldı. 0.70 promil alkollü olduğu anlaşılan Özilhan’ın ehliyetine el konuldu.

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Alkol aldı, direksiyona geçti

İş insanı İzzet Özilhan’la evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan’ın ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. 3 Aralık’ta alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ünlü isim, Etiler’deki Koç Köprüsü çıkışında trafik ekiplerinin rutin kontrolüne takıldı.

Ehliyetini vermek istemedi

 Alkolmetreye üfleyen Yasemin Özilhan’ın 0.70 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Ehliyetini vermek istemeyen Özilhan, Arnavutköy Polis Karakolu’na götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Özilhan’ın ehliyetine 6 aylığına el konuldu. (Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

BENİM GİBİ 'YARIM EMEKLİYİM' DEMİYORLAR

Teoman, “Yılbaşı Gecesi” filminin Maslak Uniq’teki galasına katıldı.

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Yasemin Özilhan ehliyeti kaptırdı

Yılbaşında Bodrum’da halk konseri vereceğini açıklayan ünlü rock’çı, “Az çalışıyorum ama yılbaşında çalışacağım” dedi ve ekledi: “Ben artık hep ‘Yarı emekliyim’ diyorum, biliyorsunuz. Aslında benim pozisyonumda olan çok kişi var ama onlar ‘Yarı emekliyim’ demiyorlar. Benimki cesaret değil. Bir zaman sonra eskisi kadar çalışsanız olmuyor, hiç çalışmasanız yine olmuyor. Çok çalışsanız da sıkıcı geliyor.” (Sayit DURMAZ)

YENİ YILA MERHABA

Bengü, Derya Uluğ ve Merve Özbey önceki akşam yeni yıl kutlamasında bir araya geldi.

Yasemin Özilhan ehliyeti kaptırdı

“Şans Meleğim” şarkısına coşkuyla eşlik eden üç isim, görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

MAVİLİ SİMGE

Simge Sağın önceki akşam bir sigorta şirketinin yılbaşı davetinde sahneye çıktı.

Yasemin Özilhan ehliyeti kaptırdı

Ünlü şarkıcı, İstanbul’daki bir otelde gerçekleşen kutlamaya modacı Bekir Gökmen’in imzasını taşıyan mavi renkli ışıltılı elbisesiyle damga vurdu. Şirket çalışanları, Sağın’ın şarkıları eşliğinde keyifli bir gece geçirdi.

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DOKTORDAN İZİN ÇIKMADI

Zeynep Bastık, 15 gün önce merdivenlerden kayarak düşmüş ve omurga kemiklerinden iki tanesini kırmıştı.

Yasemin Özilhan ehliyeti kaptırdı

ZeynepBastık’a dün gittiği doktor kontrolünde iyileşme sürecini tamamlamadığı için Ocak 2023 ortasına kadar sahne izni çıkmadı.

PARA KONUŞMAYI SEVMİYORUM

Oğuzhan Koç önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yaparken görüntülendi.

Yasemin Özilhan ehliyeti kaptırdı

Demet Özdemir ile evli olan Koç, “Eşi için 1.5 milyonluk yılbaşı konserini reddetti” haberlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “Arkadaşlar şimdiye kadar parayı konuşmadım. Para konuşmayı da sevmiyorum.”

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ROMAN DAVUL ÇALMAYI ÖĞRENDİ

Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti önceki akşam Maslak Uniqe’teki Gülse Birsel’in yeni filminin galasına katıldı.

Yasemin Özilhan ehliyeti kaptırdı

Bonomo, oğlu Roman’ın davul çalmaya başladığını söyledi. Şarkıcı, mart ayında da yeni bir albüm çıkaracağını açıladı. Karayel, “Oğlunuz oyuncu mu yoksa müzisyen mi olacak?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şu an davulcu, çalıyor bile. Biraz yeteneği var gibi... Ama o ne istiyorsa onu olsun.” (Sayit DURMAZ)

 

 

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#Yasemin Özilhan#Teoman#Bengü

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