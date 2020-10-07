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Haber Giriş: 07.10.2020 - 09:20 | Son Güncelleme:

Yasemin Erbil ile Ali Biçim aşk mı yaşıyor?

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Yasemin Erbil ile Ali Biçim aşk mı yaşıyor?
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Yasmin Erbil, sosyal medya fenomeni Ali Biçim’le bir mekandan çıkarken görüntülendi. Erbil, muhabirlerin aşk sorularına “Ali benim yıllardır arkadaşım” yanıtını verdi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ali Biçim’le İstanbul’da bir mekanda görüntülendi. Mekan çıkışında Ali Biçim, UçanKuş TV muhabirinin “Yasmin Erbil’le içeride samimi bir şekilde görüntülendiniz, neler söyleyeceksiniz?” sorusuna “Nerede be abi” diye yanıt verirken Erbil, görüntü vermemek için yüzünü gizlemeye çalıştı. Taksiye bindiği sırada ise Yasmin Erbil, konuyla ilgili “Ali benim yıllardır arkadaşım” diye konuştu.

Yasemin Erbil ile Ali Biçim aşk mı yaşıyor


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