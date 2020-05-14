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Haber Giriş: 14.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fatih Ürek: Demet benim için bitti

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Fatih Ürek: Demet benim için bitti
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Fatih Ürek önceki gün Etiler’de bulunan restoranını ziyaret etti. Mekan çalışanlarıyla Covid-19 tedbirleri konusunda toplantı yapan şarkıcı, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

Ürek, “Demet Akalın’la 5 aydır küssünüz. Ramazan Bayramı yaklaşıyor, Akalın bir adım atarsa barışır mısınız?” sorusunu şöyle yanıtladı:
“Yok, asla. Allah ona sağlık versin. İnsanın hani kalbi kırılır ya, benim de öyle. Ben kötülük düşünmem. 35 yıldır bu eğlence piyasasının içindeyim. Kimsenin arkasından çirkeflik yapmadım ve kötü düşünmedim. Benim için artık hiç önemli değil bu konu. Düşüneceğimiz daha önemli konular var.”

Fatih Ürek: Demet benim için bitti

Fatih Ürek son dönemde yemek yapmaya merak sardığını söyledi: “Kendimi Anadolu yemekleri yapmaya adadım. Pırasalı bulgur pilavını çok iyi yaparım.”

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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