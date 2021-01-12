YarÄ±m asÄ±rda insan hiÃ§ mi deÄŸiÅŸmez

YarÄ±m yÃ¼zyÄ±lÄ± geride bÄ±rakan bu Ã¼nlÃ¼lerin bu kadar Ã§ok konuÅŸulmasÄ±nÄ±n nedeni ise klasik deyimle "yÄ±llara meydan okumalarÄ±." Ã‡Ã¼nkÃ¼ hepsi de neredeyse genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini koruyor. Ã–yle ki sosyal medyadaki takipÃ§ilerinden bazÄ±larÄ± kendilerinin bu Ã¼nlÃ¼lerin neredeyse yarÄ± yaÅŸÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ama bu kadar formda gÃ¶rÃ¼nmediklerini itiraf ediyor. Elbette bazÄ±larÄ± da bu kadar zaman gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda zirvede kalmalarÄ±na raÄŸmen verdikleri bu iddialÄ± pozlarÄ± eleÅŸtirenler aslÄ±nda bunlara hiÃ§ gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼renler de var. Ä°ÅŸte son dÃ¶nemde sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan o Ã¼nlÃ¼ler. JLO 51 YAÅžINDA VE Ä°KÄ° Ã‡OCUK ANNESÄ°

Jennifer Lopez, aslÄ±nda bu iddialÄ± pozlar konusunda birÃ§ok meslektaÅŸÄ±ndan birkaÃ§ adÄ±m Ã¶nde. Ã–zellikle de son dÃ¶nemde paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla Ã§ok gÃ¼ndemde Lopez. Åžu sÄ±ralar niÅŸanlÄ±sÄ± Alex Rodriguez ile birlikte Barbados tatilinde olan JLo, paparazziler tarafÄ±ndan adÄ±m adÄ±m izleniyor. Bu arada kendisi de sÄ±k sÄ±k tatil pozlarÄ±nÄ± sosyal medyadan paylaÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸte bu da onlardan biri.Â Lopez, son olarak Instagram sayfasÄ±nda "GeÃ§en hafta bÃ¶yle baÅŸladÄ±, bÃ¶yle bitti" notuyla birlikte bu pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Yine gelenek bozulmadÄ± ve Lopez'in paylaÅŸÄ±mlarÄ±na takipÃ§ilerinden beÄŸeni ve yorum yaÄŸdÄ±. Jennifer Lopez, 51 yaÅŸÄ±nda ve iki Ã§ocuk annesi. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z saÄŸlÄ±klÄ± beslenmesi ve tatilde bile egzersiz programÄ±nÄ± aksatmamasÄ±yla tanÄ±nÄ±yor.Â Â LIZ 55 YAÅžINDAÂ

Son yÄ±llarda kendi tasarladÄ±ÄŸÄ± plaj koleksiyonlarÄ±yla konuÅŸuyor Elizabeth Hurley. Kendi tasarÄ±mÄ± olan bikinilerin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± da sosyal medyada kendisi yapÄ±yor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yÄ±llardÄ±r koruyan Hurley'in bu pozlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden bir dÃ¶nem oÄŸlu Damian ile de arasÄ± aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Annesinin iddialÄ± pozlarÄ±nÄ± Ã§eken Damian Hurley, birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce annesinin bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden okuldaki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n alaylarÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸikayet etmiÅŸti. Fakat bu eleÅŸtiriler de Hurley'i durdurmadÄ±. GÃ¼zel yÄ±ldÄ±z, benzer paylaÅŸÄ±mlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KoronavirÃ¼s karantinasÄ± sÄ±rasÄ±nda da evinde yapÄ±lan Ã§ekimlerin sonuÃ§larÄ±nÄ± yine sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. Elizabeth Hurley, 55 yaÅŸÄ±nda ve bir Ã§ocuk annesi.Â BÄ°R DÃ–NEMÄ°N ÃœNLÃœ MODELÄ°

Helena Christensen, moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n 1980'li ve 90'lÄ± yÄ±llarÄ±na damga vuran modellerden biri. Son dÃ¶nemde podyumlardan uzaklaÅŸsa da bu kez da tasarÄ±mcÄ± olarak kendinden sÃ¶z ettiriyor. Christensen, tasarÄ±mlarÄ±nÄ± tanÄ±tmak iÃ§in de sosyal medya sayfasÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k ve etkili biÃ§imde kullanÄ±yor.Â Helena Christensen zaman zaman kendi imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan plaj koleksiyonunu, zaman zaman da elbiselerini takipÃ§ileriyle paylaÅŸÄ±yor. 52 yaÅŸÄ±ndaki DanimarkalÄ± model Christensen, bir Ã§ocuk annesi.Â Â HALLE BERRY 54 YAÅžINA GÄ°RDÄ°

Monster's Ball adlÄ± filmle Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan Halle Berry de geÃ§ip giden yÄ±llara meydan okuyan Ã¼nlÃ¼lerden biri. GeÃ§tiÄŸimiz aylarda 54 yaÅŸÄ±na giren Berry, bunu da bir bikinili pozuyla sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Berry, spor salonunda saatlerce ter dÃ¶ken Ã¼nlÃ¼lerden.

Halle Berry aslÄ±nda diyabet hastasÄ±. Bu yÃ¼zden de yediÄŸine iÃ§tiÄŸine Ã§ok dikkat ediyor. ÃœnlÃ¼ oyuncu, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da aynÄ± saÄŸlÄ±k sorununa sahip olabileceÄŸi endiÅŸesiyle onlarÄ±n beslenme programlarÄ±nÄ± da buna uygun olarak dÃ¼zenliyor. Berry, iki Ã§ocuk annesi. TAM 66 YAÅžINDA

Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modellerinden Christie Brinkley, kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±llara meydan okuyor. Tam 66 yaÅŸÄ±nda olan Brinkley, genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ korumayÄ± da baÅŸarÄ±yor.Â Christie Brinkley, boyunu aÅŸkÄ±n Ã¼Ã§ tane yetiÅŸkin Ã§ocuk annesi. Onlarla yan yana geldiÄŸinde ise sanki anneleri deÄŸil, ablalarÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.Â







Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â