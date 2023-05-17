Yağmur Tanrısevsin maçları kaçırmıyor

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Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, bu akşam oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali için karşılaşacak olan Manchester City-Real Madrid maçını tribünden izleyecek.

Dünyaca ünlü moda markası Off-White’ın özel davetlisi olarak maçı izleyecek olan Tanrısevsin, geçtiğimiz hafta da San Siro Stadı’nda oynanan Milan-Inter maçını takip etmişti.

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İki ay boyunca Londra’daki Royal Centre School’da oyunculuk eğitim almaya başlayan Yağmur Tanrısevsin , hafta sonu oyunu kullanmak üzere İstanbul’a gelmişti. Pazartesi günü İngiltere’ye giden güzel oyuncu, Manchester’da maçı izledikten sonra yeniden Londra’ya dönecek.Instagram’daki 3.3 milyon takipçili hesabıyla markaların yakın markajında olan Yağmur Tanrısevsin, maçta Off-White’ın tasarımlarını taşıyacak.

“Arif Olmak” belgeseli

Develi’nin, 1912 yılında Gaziantep’ten İstanbul’a uzanan lezzet hikâyesinin kahramanı Arif Develi’nin hayatı belgesel oldu.

Mesut Gengeç’in yönetmenliğini yaptığı, Okan Bayülgen’in seslendirdiği “Arif Olmak” belgeseli, 22 yaşında tek başına İstanbul’a gelerek, lezzet imparatorluğu kuran Arif Develi’nin hayatından kesitler sunuyor. Belgesel, 6 Haziran akşamı Zorlu PSM’de görücüye çıkacak. Belgeselin ardından gece, Erol Evgin konseriyle devam edecek.

Sürpriz parti

44 yaşına giren iş adamı Erdinç Acar, yeni yaşını dostlarıyla birlikte Kaz Dağları’nda kutladı.

Sevgilisi Gizem Çetin’in sürpriz organizasyonuyla yeni yaşına Kaz Dağları’na giren Acar’ı yakın dostları da yalnız bırakmadı. Sosyetenin uğrak noktası SimurgInn’de hafta sonu keyifli bir tatil yapan arkadaş grubu hem dinlendi hem de Erdinç Acar’ın yeni yaşını keyifli bir partiyle kutladı. Nice yıllara...

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Ameliyat oldu

İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, ameliyat oldu. Başarılı iş adamı, bir hafta önce Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu tarafından omuriliğinden ameliyat edilmiş.

Abisi Aydın Ayaydın, kardeşi Uğur Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın’ın yanından bir an olsun ayrılmadığı Nejdet Bey’in bir hafta daha hastanede kalacağını öğrendim. Başarılı iş adamına ben de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.