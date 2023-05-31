Yağmur Sarıoğlu, Airbus A320 kullanabilecek!

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Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, eğitimlerine bir yenisini daha ekledi.
Üç çocuk annesi pilot, Florida’daki Airbus merkezinde eğitimlere katılarak A320 kaptanı olmaya hak kazandı. Günler süren eğitimlerin ardından FAA ticari pilot lisansını alan Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu ailesiyle kutladı.
Hep birlikte
Mart başında 23 yıllık evliliklerini bitiren Aslı Gümüşel ve Metin Şen’in oy kullanmaya birlikte gitmesi kafaları karıştırmış. Oysa ben yazmıştım: Boşanma protokolü gereği eski eşler, yaza kadar aynı evde oturmaya devam edecek. Anlaşmalı boşanan çift, oğulları Berke ve Batu için dostluklarının zarar görmesini istememişti.
Sihirli eli değdi
Cemiyetin ünlü ismi Zeynep Yılmaz’ın sahibi olduğu Thanx Mimarlık, sihirli dokunuşuyla mekânlara yepyeni kimlikler kazandırıyor. Yılmaz, bu kez de Kemer Country Golf Club’ın içinde yer alan Range Cafe’nin tasarımını üstlendi.
Veda yemeği
Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün teknik direktörü olan bir dönemin efsane İtalyan futbolcusu Andrea Pirlo, Türkiye’den ayrılıyor. Bu sezon takımının başında 33 maçta görev alan Pirlo, yurtdışından gelen teklifleri değerlendirmek için Fatih Karagümrük ile yollarını ayırmıştı.