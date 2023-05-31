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Yağmur Sarıoğlu, Airbus A320 kullanabilecek!

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#Yağmur Sarıoğlu#Sabri Sarıoğlu#Florida
Yağmur Sarıoğlu, Airbus A320 kullanabilecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 08:01

Yağmur Sarıoğlu Florida’daki Airbus merkezinde eğitimlere katıldı. Üç çocuk annesi pilot, eğitimleri başarıyla tamamlayarak A320 kaptanı olmaya hak kazandı.

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Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, eğitimlerine bir yenisini daha ekledi.

Yağmur Sarıoğlu, Airbus A320 kullanabilecek

Üç çocuk annesi pilot, Florida’daki Airbus merkezinde eğitimlere katılarak A320 kaptanı olmaya hak kazandı. Günler süren eğitimlerin ardından FAA ticari pilot lisansını alan Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu ailesiyle kutladı.

Yağmur Sarıoğlu, Airbus A320 kullanabilecek

Hep birlikte

Mart başında 23 yıllık evliliklerini bitiren Aslı Gümüşel ve Metin Şen’in oy kullanmaya birlikte gitmesi kafaları karıştırmış. Oysa ben yazmıştım: Boşanma protokolü gereği eski eşler, yaza kadar aynı evde oturmaya devam edecek. Anlaşmalı boşanan çift, oğulları Berke ve Batu için dostluklarının zarar görmesini istememişti.

Yağmur Sarıoğlu, Airbus A320 kullanabilecek


Kaldı ki Aslı Gümüşel’in, Metin Şen’in ailesiyle olan bağını da herkes çok iyi biliyor. Hatta geçtiğimiz bayramda eski kayınpederi Ali Şen’i ziyaret ederek, eski aile geleneklerine sadık kaldığını göstermişti.
Etiler’deki evlerinde birlikte yaşamaya devam eden eski eşler, aynı ikametgâh adresini paylaştığı için oy kullanmaya da aynı sandığa gitti. Aslı Gümüşel, okulların kapanmasıyla Bodrum’a yazlığa gidecek. Tatil sonrası da ikili, evlerini ayıracak.

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Sihirli eli değdi

Cemiyetin ünlü ismi Zeynep Yılmaz’ın sahibi olduğu Thanx Mimarlık, sihirli dokunuşuyla mekânlara yepyeni kimlikler kazandırıyor. Yılmaz, bu kez de Kemer Country Golf Club’ın içinde yer alan Range Cafe’nin tasarımını üstlendi.

Yağmur Sarıoğlu, Airbus A320 kullanabilecek


Tasarım ve uygulamasının Thanx Mimarlık tarafından yapıldığı kafede golfçülerin keyifli vakit geçirebileceği iç ve dış mekânlar yaratıldı. Dingin, doğayla uyumlu renk ve malzemelerin kullanıldığı kafe, yazın golf severlerin ve otelde konaklayan misafirlerin hizmetine açılacak.

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Yağmur Sarıoğlu, Airbus A320 kullanabilecek

Veda yemeği

Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün teknik direktörü olan bir dönemin efsane İtalyan futbolcusu Andrea Pirlo, Türkiye’den ayrılıyor. Bu sezon takımının başında 33 maçta görev alan Pirlo, yurtdışından gelen teklifleri değerlendirmek için Fatih Karagümrük ile yollarını ayırmıştı.

Yağmur Sarıoğlu, Airbus A320 kullanabilecek


İtalyan spor adamı, İstanbul’dan ayrılmadan önce buradaki İtalyan dostlarıyla bir araya geldi. Ünlü İtalyan markası Calzedonia’nın patronu Marco Temponi ve eşi Özlem Temponi’nin evlerinde ağırladığı Andrea Pirlo ve eşi Valentina Baldini’yla günün anısına poz verdi. Birlikte veda yemeği yiyen dostlar, İtalya’da buluşmak için sözleşti.

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#Yağmur Sarıoğlu#Sabri Sarıoğlu#Florida

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