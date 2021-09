Will Smith: Jada Pinkett ile evliliğimiz tek eşli olarak başladı ama sonra hayatımıza başkaları da girdi

Haberin Devamı

'AÇIK EVLİLİK' İDDİALARI

Ama öte yandan da ünlü çiftin evliliğine dair birçok iddia da ortalıkta dolanıyor. Ünlü oyuncu, sonunda bu iddialar hakkında ilk kez konuştu. "Açık evlilik" yaşayıp yaşamadıklarını ve ilişkilerinin yıllar içinde nasıl evrildiğini ifade etti.

1997 YILINDAN BU YANA EVLİLER

1997 yılından bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, ilk kez evlilikleri üzerindeki sır perdesini kaldırdı ve "açık evlilik" iddialarına yanıt verdi. GQ dergisinin kasım sayısına konuk olan 53 yaşındaki Smith "İlişkimiz tek eşli olarak başladı. Ama sonra evrildi" diye konuştu. Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etti.

'JADA, GELENEKSEL EVLİLİĞE İNANMIYORDU'

"Jada, geleneksel evliliğe asla inanmadı. Gelenek dışı ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani Jada benden çok farklı bir ortamda büyümüştü" diyen Smith "mükemmel ilişkinin tanımıyla ilgili bitmez tükenmez tartışmalar olduğunu da" vurguladı. Will Smith "İlişkimizin bir bölümünde tek eşliliği seçtik. Ama bunun, mükemmel ilişkinin tek yolu olduğunu da düşünmüyorduk" dedi.

'KİMSEYE ÖNERİDE BULUNMUYORUM'

Will Smith, 1997 yılında evlendiği Jada Pinkett Smith ile birbirlerine "güven duyduklarını ve özgür bıraktıklarını" da söyledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Evlilik, bizim için hapishane olamaz." Bunun kendi hayat görüşleri olduğunun altını çizen Will Smith "Kimseye bizim yolumuzu önermiyorum" cümlesini de sözlerine ekledi.

'BİRBİRİMİZDEN AYRI KALAMADIK'

Jada Pinkett Smith, geçen yıl rap'çi August Alsina ile kısa bir gönül ilişkisi yaşamıştı. Hatta bunun üzerine çiftin gizlice ayrıldığı iddiaları da basına yansımıştı. Fakat Will ve Jada Pinkett Smith sonra yeniden bir araya geldiler. Bu konu hakkında da şunları söyledi Will Smith "Birbirimizden uzaklaşmak için her şeyi yaptık. Ama sonunda sadece bunun mümkün olmadığının farkına vardık."

HAREM FANTEZİSİ

Will Smith, geçmişte kafasında yarattığı bir fanteziden de söz etti. Buna göre Smith, bir zamanlar ünlü oyuncu Halle Berry ve balerin Misty Copeland'ın da yer aldığı 20 kişilik bir haremi olmasını hayal ediyordu. Hatta bu konuyu yaşam koçu Michaela Boehm ile tartıştığını ama sonunda iyi bir fikir olmadığına karar verdiğini de sözlerine ekledi.

İKİ EVLİLİĞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Will Smith ile Jada Pinmett Smith'in evliliğinden 23 yaşında Jaden ve 20 yaşında Willow adlı iki tane çocuğu bulunuyor. Smith'in eski eyi Sheree Zampino'dan da şu anda 28 yaşında olan Trey adında bir çocuğu daha var.

EMEKTAR OYUNCU DA MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Bundan birkaç yıl önce Hollywood'un emektar yıldızlarından Shirlely MacLaine de mutlu bir evliliğin sırrının başkalarıyla birlikte olmakta saklı olduğunu söylemişti. Shirley MacLaine, 'hayatımın aşkı' dediği yapımcı Steve Parker ile 1982 yılında boşanmıştı. Ünlü oyuncu, kocasının, kendi banka hesabından kız arkadaşının hesabına yüklü miktarda para transfer ettiğini öğrenince ondan boşanmaya karar vermişti.

AÇIK İLİŞKİ SÜRDÜRMÜŞLER

Parker ile evli oldukları 1954- 1982 yılları arasında "açık ilişki" sürdürdüklerini söyleyen Shirley MacLaine, gençlik yıllarında film çekimleri için uzun süre birbirlerinden ayrı kaldıklarını bu durumun da evliliklerine olumlu şekilde yansıdığını anlattı. MacLaine "O zamanlar kimse bizim ne yaptığımızı anlamadı" diye konuştu. Shirley MacLaine; 2001 yılında hayata veda eden Parker ile evliyken döneminin en gözde aktörlerinden Yves Montand, Danny Kaye ve Avustralya Dışişleri Bakanı Andrew Peacock ile birliktelik yaşamıştı.

ONLAR YALANLADI

Şu anda ikinci bebeklerini bekleyen Kylie Jenner ile Travis Scott da açık ilişki yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen ünlü çiftlerden biri. Bir dönem sürekli ayrılıp barışan ikili sonradan bu iddiayı yalanladı. Üç yaşında bir kızları olan Kylie Jenner ile Travis Scott, şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor.

ONLAR HAKKINDA DA 'AÇIK EVLİLİK' İDDİASI VARDI

Son dönemde olaylı ayrılıklarıyla gündemde olan Brad Pitt ile Angelina Jolie de bir dönem bu yönde açıklamalarıyla konuşulmuştu. Özellikle de Angelina Jolie. Jolie, 2011 yılında Almanya'da yayınlanan Das Neue Blatt adlı dergiye verdiği röportajda açık ilişkiye karşı olmadığını söylemişti. Geçmiş yıllarda hemcinsleriyle romantik ilişkiler yaşadığını da saklamayan Jolie "Sadakat bir ilişkide çok da olması gereken bir durum değil. Ne Brad ne de ben birlikte yaşamanın birbirimize zincirlenmek olmadığını biliyoruz. Hayatın hiçbir alanında birbirimizi kısıtlamayacağımızdan eminiz" diye konuşmuştu.

O HİÇ SAKLAMADI

Ünlü oyuncu Tilda Swinton ise açık ilişkiyi sadece savunmamış tam anlamıyla yaşamıştı. Swinton, 1985 yılında oyun yazarı ve ressam John Byrne ile birlikte olmaya başladı. Bu birliktelikten ikiz çocuk sahibi oldu. Ama ilerleyen yıllarda bu kez bir başka gençle Sandro Kopp ile flört etmeye başladı. Bu; Swinton'a göre ideal bir ilişki biçimi. Her ne kadar birçok kişiye göre "tuhaf" ya da "ahlaksız" olsa da Swinton'a göre bu ideal bir yaşam biçimi. Swinton bir süre önce ikiz çocuklarının babası Byrne ile birlikte İskoçya'da büyük bir evde yaşıyordu. O dönemde birlikte olduğu sevgilisi de zaman zaman gidip orada kalıyordu.

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ

Müzik dünyasının en güçlü çiftlerinden biri Beyonce ve Jay Z. Görünüşe göre de küçük kızlarıyla birlikte çok mutlu ve aşk dolu bir hayatları var. Bu gerçeğin bir kısmı. Bir de madalyonun öteki yüzü var. İddialara göre ünlü çift,zaman zaman hayatlarını renklendirmek için yatak odalarına başka konuklar çağırıyorlar. Ama bu kadar da değil. Bazı zamanlarda Jay Z, başka kadınlarla küçük kaçamaklar yapıyor. Ama Beyonce, mutlu aile tablosunu yıkmamak için bu konunun üstüne çok fazla gitmiyor. Çift haklarındaki bu iddialara yanıt vermemeyi tercih ediyor.

'SADECE TEK BİR KADINA BAĞLI KALMAK ÇOCUKLUK'

Aktör Ethan Hawke'nin ünlü oyuncu Uma Thurman'ı çocuklarının dadısıyla aldattığını ve bu yüzden de boşandığını bilmeyen yok artık. Bu skandalın ardından dadı Ryan Shawhughes ile evlendiğini de... Görünüşe göre evlilik sakin bir şekilde yürüyor. Ama işin iç yüzü biraz daha değişik. Çünkü Hawke, sadece bir kadına sadık olmayı "çocukluk" olarak nitelendirdiğini kimseden saklamıyor. Aktörün hayatına çocuklarının dadısı olarak girip sonra karısı olan Ryan Shawhughes da bu duruma ve aktörün hayat tercihlerine herhangi bir tepki göstermiyor.