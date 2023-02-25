Viyana’da yardım daveti

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Atıl Kutoğlu’nun davetine katılanlar arasında Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer, Viyana’nın eski Belediye Başkanı Helmut Zilk’in eşi Dagmar Koller, Prenses Lila von Schwarzenberg, opera sanatçısı Daniel Serafin ve Horten Müzesi direktörü Kontes Agnes Husslein de vardı.

Daniel Serafin - Gery KeszlerTürkiye’nin Viyana Büyükelçiliği’yle iş birliği halinde düzenlenen davette Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ile eşi Azize Ceyhun da hazır bulundu.

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Mordechai Rodgold - Ozan Ceyhun

100 konuğun Türk mutfağından lezzetlerle ağırlandığı davette konuşan Atıl Kutoğlu, hem depremzedelere maddi katkı sağlamak hem de yardım ekibi yollayan ülkelerin başında gelen Avusturya’yla Türkiye arasındaki dostluğun derinliğini vurgulamak için bu daveti organize ettiğini belirtti.

Katharina Nehammer - Dagmar KollerGecede modacının kreasyonlarının yanı sıra modern tablolar, Türk halıları ve Güneydoğu Anadolu’dan el yapımı takılar yardım için satışa sunuldu.Cemiyet, sanat, politika ve iş dünyasından isimler, geç saatlere kadar davette kalıp alışveriş yaparak bağışta bulundu.