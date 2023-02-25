Viyana’da yardım daveti

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Atıl Kutoğlu’nun davetine katılanlar arasında Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer, Viyana’nın eski Belediye Başkanı Helmut Zilk’in eşi Dagmar Koller, Prenses Lila von Schwarzenberg, opera sanatçısı Daniel Serafin ve Horten Müzesi direktörü Kontes Agnes Husslein de vardı.
100 konuğun Türk mutfağından lezzetlerle ağırlandığı davette konuşan Atıl Kutoğlu, hem depremzedelere maddi katkı sağlamak hem de yardım ekibi yollayan ülkelerin başında gelen Avusturya’yla Türkiye arasındaki dostluğun derinliğini vurgulamak için bu daveti organize ettiğini belirtti.