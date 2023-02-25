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Viyana’da yardım daveti

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#Yardım Daveti#Viyana#Atıl Kutoğlu
Viyana’da yardım daveti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 07:54

Avusturya’da yaşayan modacı Atıl Kutoğlu, Viyana’nın merkezinde yer alan butiğinde depremzedeler yararına yardım daveti düzenledi.

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Atıl Kutoğlu’nun davetine katılanlar arasında Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer, Viyana’nın eski Belediye Başkanı Helmut Zilk’in eşi Dagmar Koller, Prenses Lila von Schwarzenberg, opera sanatçısı Daniel Serafin ve Horten Müzesi direktörü Kontes Agnes Husslein de vardı.

Viyana’da yardım daveti

Daniel Serafin - Gery Keszler

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği’yle iş birliği halinde düzenlenen davette Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ile eşi Azize Ceyhun da hazır bulundu.

Viyana’da yardım daveti
Mordechai Rodgold - Ozan Ceyhun

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100 konuğun Türk mutfağından lezzetlerle ağırlandığı davette konuşan Atıl Kutoğlu, hem depremzedelere maddi katkı sağlamak hem de yardım ekibi yollayan ülkelerin başında gelen Avusturya’yla Türkiye arasındaki dostluğun derinliğini vurgulamak için bu daveti organize ettiğini belirtti.

Viyana’da yardım daveti

Katharina Nehammer - Dagmar Koller

Gecede modacının kreasyonlarının yanı sıra modern tablolar, Türk halıları ve Güneydoğu Anadolu’dan el yapımı takılar yardım için satışa sunuldu.
Cemiyet, sanat, politika ve iş dünyasından isimler, geç saatlere kadar davette kalıp alışveriş yaparak bağışta bulundu.

Viyana’da yardım daveti

Atıl Kutoğlu’nun yardım davetine Avusturya medyası da yoğun ilgi gösterdi.

 

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