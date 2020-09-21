Vedat Milor: Pijama, terlik ve televizyon kullanmam

◊ Misafir gittiğiniz bir yerde yemeği beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

- Ev sahibinin kötü hissetmemesi için çaktırmadan köpeğe verirdim. Herkesin tahminin aksine, ben misafirliğe gittiğim bir yerde yemeği beğenmediğimi kesinlikle söyleyemem.

◊ Sofrada hangisi çekilmez? Obur mu geveze mi?

- Geveze çekilmez çünkü insanı yorabilir. Obur, insana kendini iyi bile hissettirir.

◊ Sosyal medyada bir anket yaptınız, 500 bin kişi katıldı, memleketi ikiye böldünüz. Siz söyleyin bakalım: Soğanlı menemen mi soğansız menemen mi?

- Çok iyi domates ve biber bulabiliyorsam soğansız. Aksi durumda lezzetini artırmak için soğan cazip geliyor bana.

◊ Birinde 1 milyon 205 bin, ikincisinde 486 bin takipçiniz var. Twitter mı Instagram mı?

- İkisinde de yorumlarına çok değer verdiğim takipçilerim var. Ama genel olarak bakıp karar vermek gerekirse Twitter çünkü sadece yemekle bağlı kalmadan muzip tarafımı düşünüp yazıyla daha iyi ortaya çıkarabiliyorum.

◊ Madem muziplik... Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- Ata Bey ile beraber çok keyifli bir yemek yemiştik. Çok zeki ve donanımlı biri ama şovunu görmek henüz nasip olmadı. Cem Bey’in şovuna gittim ve çok başarılı buldum.

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı etten mi, deniz mahsullerinden mi?

- Kırmızı et.

◊ Peki oğlaktan mı kuzudan mı?

- Neyi seçersem seçeyim pişmanlık duyacağım, trajik bir seçim bu. Bulmak daha kolay olduğundan kuzu diyebilirim.

◊ Fırsatınız olsa hangi efsanevi şefle kahve içerdiniz? Auguste Escoffier mi Marie-Antoine Carême mi?

- Escoffier ile. Hatta ilk açıldığı zaman Ritz Oteli’nde kahve içmek isterdim.

◊ Restoran yanıyor. Hangisini kurtarırsınız? Dünyanın en iyi yemeğini mi, yavru kediyi mi?

- Yavru kediyi.

◊ Hatır için çiğ tavuk… Yenir mi yenmez mi?

- Tavuk yemeyen biri olarak tam benlik bir soru! Açıkçası Japonya’da hatra filan gerek kalmadan çiğ yiyebiliyorlar. Torisashi diye menülerde bulabilirsiniz.

Ağlamanın terapi fonksiyonu var

◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz? Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

- Bütün sporları yapabilmek. Kulağım zaten iyi değil, tüm müzik aletlerini çalabilsem bile eminim kötü çalardım.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz ama tek kullanımlık hakkınız var. Nereye giderdiniz? Geçmişe mi, geleceğe mi?

- İklim krizi nedeniyle felaket filmlerindeki gibi bir dünyaya gitmektense geçmişteki bir döneme gitmeyi tercih ederdim. Örneğin, La Belle Époque Dönemi’ndeki özellikle 20. yüzyılın başındaki Paris’e...

◊ Hangisini tercih edersiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

- Tek başıma ağlamak isterdim çünkü ağlamanın terapi fonksiyonu da var. Bunu yaparken harici unsurları hiç önemsemeden, hiç etkisinde kalmadan tamamen kendine odaklanarak yapmak önemli.

◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı geç kalanı beklemek mi?

- Geç kalmak daha çok anksiyete yaratıyor bende. Sanki kendinize duyduğunuz kızgınlık içinizde kalıyor. Başkasının geç kalmasından kaynaklı duyduğunuz kızgınlık gibi dışarı taşıp uçup gitmiyor.

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Facebook-Instagram-Twitter mı pijama-terlik-televizyon mu?

- İlki. Çünkü pijama, terlik ve televizyon kullanmam.

◊ Yatılı misafiriniz var, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

- Sağlık sorunu yoksa, uyandırmam.

◊ Sizce hangisi vazgeçilmez... Klima mı, kalorifer mi?

- Klima çünkü çok soğuğa karşı bir şey giyebilirsin ama çok sıcağa karşı yapabileceğiniz pek bir şey yok.

◊ İstanbul’un… Anadolu Yakası mı Avrupa Yakası mı?

- Anadolu yakası. Kuzguncuk gibi semtlerde yaşamak isterdim çünkü eski İstanbul havası var. Şahsiyetli ve güzel.

Twitter’da sadece yemekle bağlı kalmadan muzip tarafımı daha iyi ortaya çıkarabiliyorum.





Tercihim sosyoloji öğrencileri

◊ Sizin için hangisi daha büyük zafer: American Sociological Association tarafından senenin en iyi doktora tezi sahibi seçilmek mi, Stanford Üniversitesi’ni ilk yüzde 10’a girerek bitirmek mi?

- İlki. Çünkü çok daha zor. Çok daha ciddi bir uğraş istiyor. Ayrıca Fransa’ya doktora değişimle gidip gastronomiye ilgimin başlamasına da vesile oldu.



◊ Her ikisinin de hocalığını yaptığınız. Favoriniz sosyoloji öğrencileri mi kamu yönetimi öğrencileri mi?

- Alana duyduğum ilgimden dolayı sosyoloji öğrencileri tercihim.

Nisan-mayıs ayları, gevşer gönül yayları...

◊ Hangisi daha acıklı? Her aşkın kötü bitmesi mi kimselere âşık olamamak mı?

- Bu soru aslında robot gibi mi yaşamak mı yoksa insan gibi yaşamak mı diye soruyor. Birinde hem haz hem de acı var. Diğerindeyse ikisi de yok. Ben insan gibi acısıyla tatlısıyla yaşamayı tercih ederim.

◊ Sizce yılın hangi mevsimi daha romantik? İlkbahar mı sonbahar mı?

- İlkbahar! Babamın güzel bir tekerlemesi vardı. Nisan-mayıs ayları, gevşer gönül yayları; çayır çimen bekliyor, baylarla bayanları.

◊ Fırsatınız olsa hangisiyle yemeğe çıkmak isterdiniz? Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?

- Brigitte Bardot çünkü konuşacak daha çok konum olurdu. Veganlık, iklim krizi, Godard... Konu konuyu açardı.

◊ İnsanın içini hangisi daha çok gıcıklar? Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

- İkisinin de kendine has güzellikleri var. İlkinin gücü elde tutan, işveli bir yönü var. Diğeriyse (rahatsız olup kaçırma değilse) masumane ve utangaç.

◊ Sizin gözünüzde hangisi daha şanslı doğmuştur? Parasız ama çok yakışıklı adam mı çirkin ama çok zengin adam mı?

- Parasız ama çok yakışıklı. Çünkü karakter gençken oluşuyor ve karşı cins tarafından cazip bulununca öz güven daha sağlam oluyor.

◊ Yeşilçam filmleri izler misiniz? Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?

- İkisi de gençliğimin idolleri. Ayrıca, ikisiyle de yemek yeme şansım oldu. İkisi de çok zeki ve güzel hanımefendiler. Tercih yapabilmek imkânsız.

◊ 65 yaşındasınız... Hangi dönem daha güzeldi? 20’ler mi 50’ler mi?

- 20’ler. Çünkü ne kadar yesem de kilo almam söz konusu değildi. Vücudum hep ince kalıyordu.

Ömrümün sonuna kadar favorim sincap

◊ Türk sahilleri mi Yunan adaları mı?

- Daha az tanındığım için daha rahat ettiğim Yunan adaları.



◊ Deniz-kum-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?

- Deniz-kum-güneş. Karantina döneminde en çok bunları özledim.



◊ Peki kedi mi köpek mi?

- Sincap! Favorim ömrümün sonuna kadar sincap olacak.