“Uyku ilacı alıyorum, dişimi kırdım” Bu açıklamanın kimseye yararı yok!

◊ Orkun Ün: Hepimiz aynı durumdayız. Kimimiz dişlerini sıkıyor, kimimiz tırnaklarını yiyor, kimimiz başka bir şekilde stresle baş etmeye çalışıyor. Ruh halimiz darmadağın. Ebru Şallı da çok can sıkıcı olaylar yaşadı, belki de yaşamaya devam ediyor. Onun için daha zor...

◊ Savaş Özbey: Sadece Ebru Şallı değil; Pelin Akil, Burcu Kara, Seda Bakan gibi birçok ünlü uyku sorunu yaşadıklarını ve uyku ilacı kullandıklarını açıkladı. Eczacılar Odası’nı aradım; ellerinde uyku ilacı tüketiminin artıp artmadığına dair bir veri yokmuş ama kendimden de biliyorum, eminim artmıştır.

◊ Ömür Gedik: Diş kırma hariç bence ülkenin çoğu Ebru Şallı. Bu kadar acının, belirsizliğin üstüne farklı ne olabilirdi onu da bilmiyorum, uyuyabilen varsa formülünü yazsın, biz de yapalım.

◊ Onur Baştürk: Uzaktan duyulan üzüntüyü bu şekilde ifade etmek bana ayıp geliyor. Orada insanların hayatı altüst olmuşken, “Uyku ilacı alıyorum, dişimi kırdım” türü üzüntü teşhiri beyanları hayli anlamsız ve hiç kimseye bir yararı yok.

Sacaş Özbey - Orkun Ün - Ömür Gedik - Onur Baştürk

Merak eden parasıyla baksın

Instagram, “ücretli abonelik” hizmetini devreye soktu. İlk kullananlardan biri de Şeyma Subaşı oldu. Artık Subaşı, aylık 66.99 TL ödeyenlerle özel fotoğraf ve videolarını paylaşacak. Konseyden Şeyma’ya üye olanlar var mı?

◊ Onur Baştürk: Üye olmadım, şimdilik çok pahalı geldi. Gittiği partileri paylaşacaksa neden olmasın?

◊ Orkun Ün: E mantıklı hareket. Hayatım merak edilse ben de Instagram’ın bu yeni özelliğini kullanıma açardım. Merak eden parasıyla baksın kardeşim.

◊ Savaş Özbey: Almayayım, alana da mani olmayayım. Acaba Şeyma Subaşı’ya bu kadar maruz kaldığım için benim aylık ücret talep etme hakkım var mıdır, onun derdindeyim.

◊ Ömür Gedik: Özel fotoğraf ve videoları görmek isteyen bir fan kitlesi mutlaka üye olacaktır. Dünyada da farklı platformlarda yaygın bir uygulama bu.

Her şeye şüpheyle bakmak gerek

Hazal Türesan, vefat eden babasının sigorta borcu olduğunu iddia eden biri tarafından dolandırıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu olayı?

◊ Savaş Özbey: Başıma gelmediği için büyük konuşmak istemem. Ama koca koca profesörler falan dolandırıldığına göre demek insanların bir boş tarafını yakalıyorlar.

◊ Orkun Ün: Normalde kanmazdı belki. Ama bir acı var ortada. Baba acısı... Acı tazeyken acı sahibi duyduğu her şeye inanıyor bazen. Etrafımda benzer olayları yaşayan, benzer şekilde dolandırılan çok tanıdığım var maalesef.

◊ Onur Baştürk: Üzücü bir olaymış. Ama nasıl kanmış böyle bir şeye?

◊ Ömür Gedik: Dolandırıcılık arttı. Artık her şeye, herkese, her olaya şüpheyle bakmamız gereken zamanlardayız. Hazal’a geçmiş olsun.

Nazardır nazar

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç’la yaşadığı tartışmanın ardından evi terk ettiği öne sürüldü. Üstelik bu, ikinci evi terk etme olayıymış. Adına “nazar” mı demek lazım, yoksa evliliğin üzerinde karabulutlar mı dolaşıyor?

◊ Onur Baştürk: Ev terk etmek hangi anlamda? Tüm eşyalarını alıp mı gitmiş, yoksa sadece alıp başını mı gitmiş? Eşyalarını almadıysa geri dönecektir, abartmayalım.

◊ Ömür Gedik: Ev terk etmek, kısa ayrılıklar arada iyi de gelebilir ilişkilere. İki taraf da birbirinin kıymetini anlar.Nefes alıp veren ilişkiler bunlar, canlı yani.

◊ Orkun Ün: Nazardır nazar... Hepimizin hayatında olmuyor mu böyle çalkantılı dönemler? Hepimiz tartışmıyor muyuz eşimizle dostumuzla? Aramızda rest çekip evi terk edenlerimiz bile vardır. O yüzden bize ne kime ne... Düzeltirler arayı elbet.

◊ Savaş Özbey: Hem de doğum gününde tartışmışlar ama evlilik bu, arada olur öyle şeyler. İlişki gurmesi Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti bile arada küsebildiğine göre her evde olur bunlar. Evlenmeden önce de ayrılmışlardı, sonra araya arkadaşlar girince barışmışlardı hatırlarsanız.

Oscar’da beklenen oldu

Oscar Ödülleri 95’inci kez sahiplerin buldu. Konsey’in bu seneki ödüllere yorumu nedir?

◊ Onur Baştürk: Yaşasın “The Banshees of Inisherin” hiç ödül kazanmadı. Bu film ıssız ada misali bize kaldı. Yorumum budur.

◊ Ömür Gedik: “Her Şey Her Yerde Aynı Anda”, Oscar’ı silip süpürecekti zaten, beklenen oldu. Zaman değişti, Oscar da değişti. Evrenler arası gidip gelen, dünyayı kurtarmak için çabalayan bir süper kahramanın ana karakter olduğu bir film Oscar alacak deseler şaşırırdık, artık şaşırmıyoruz. Ben bu devirde Oscar törenine eşek getiren zihniyete şaşırıyorum sadece, akıl kalmamış. Jimmy Kimmel’a koca bir sıfır.

◊ Savaş Özbey: Ben daha önce “Everything Everywhere All at Once” kadar çok ödül alıp da insanların kafasının bu kadar karışık olduğu bir film hatırlamıyorum. Hak edip etmediği konusunda sosyal medya ikiye bölünmüş durumda.

◊ Orkun Ün: Bence farklı yapımlara şans veriyor artık Akademi. Ben tüm ödülleri isabetli buldum. Hele ki “Her Şey Her Yerde Aynı Anda” anlaması kolay olmayan, hatta bazılarımızın açıp “Bu ne yahu!” deyip kapattığı ama anlamak isteyene çok şahane bir yapım olmuş.

Bodrum-lahmacun ikilisinin aksiyonları bitmez

Bodrum fiyatları gelmeye başladı. Bu yaz lahmacun ve ayran 450 TL’ye satılacakmış. 1 aylık villa kiralamanın bedeli ise 6 milyon TL olacakmış. Şaka mı Konsey!

◊ Savaş Özbey: O şakayı sadece Bodrum değil, bizim mütevazı Sütlüce bile yaşıyor. Mahalle büfesinden tost söyledim 57 liraya. Bodrum’un en lüks beach’inde 310 liraya ayran ne ki?

◊ Ömür Gedik: Şaka değil, gerçek. Hatta bu kadarla da kalmayabilir. Bodrum ve lahmacun ikilisinin aksiyonları bitmez.

◊ Onur Baştürk: Neden şaka olsun ki? İstanbul’da kiralık ev fiyatları uçmuşken Bodrum’un uçmuş olması über normal. Şaşırana şaşırıyorum. Bir de artık şu lahmacun fiyatı üzerine bıdılamayı usulca bırakalım. Baydı.

◊ Orkun Ün: Keşke şaka olsa... Kim veriyor bu paraları demiyorum, kim istiyor bu paraları diyorum artık! Yazıktır günahtır. 1 aylık 6 milyon TL, günlüğü 200 bin lira yapıyor.

En şahane otelde kalırsın yahu aylarca o fiyata. Lahmacuna zaten diyecek lafım yok. Lahmacun konuşulmaya başlıyorsa yaz yaklaştı demektir.