Utangaç sevgili: Hande Erçel'e Kaan Yıldırım sorulunca...

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'HER ŞEY GÜZELDİ'

Hande Erçel önceki gün Etiler’de, menajerlik şirketinin ofisinden çıkarken görüntülendi.

Sevgilisi Kaan Yıldırım’la ilgili soruları geçiştiren ve utangaç tavırlar sergileyen Erçel, birlikte çıktıkları Londra tatili için “Bunu daha önce konuşmuştuk, güzeldi her şey. Beraber oyunlar izledik” demekle yetindi. İş toplantıları arasında mekik dokuduğunu söyleyen oyuncu, “Buradan başka bir toplantıya yetişeceğim, şu an bir yoğunluk var” diyerek aracına bindi. (Deniz BOY)

KASLARA DİKKAT

Fitness ekipmanı üreticisi Johnson Health Tech, Türkiye pazarına girişini özel bir partiyle kutladı.

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“Merhaba Türkiye” partisine spor tutkunu ünlüler katıldı. Konuklardan biri de cemiyet hayatının popüler isimlerinden Ceylan Çapa’ydı. Çapa karın kaslarıyla dikkat çekti.

BABA-KIZ BAŞ BAŞA

Eski milli futbolcu Ali Tandoğan önceki gün Yeniköy’deydi. Tandoğan, bir mekanda kızı Lal ile kahvaltı yaparken görüntülendi.

Baş başa vakit geçiren baba-kız, kahvaltı sonrası da mekanda uzun süre kalıp sohbet etti. (Behlül AYDIN)

DİDEM TAVSİYE VERİYOR

Burak Deniz, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Deniz, “Sevgiliniz Didem Soydan size giyim tavsiyeleri veriyor mu” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yemek yemeğe çıktığım için böyle giyindim. Evet, Didem ara sıra tavsiye veriyor giyim konusunda. Ama ben genellikle canımın istediğini giyiyorum.” (Sayit DURMAZ)

ARKADAŞ BULUŞMASI

Şarkıcı Zuhal Olcay önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

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Olcay, arkadaşları ile buluşarak bir mekanda yemek yiyip, hasret giderdi. (Sayit DURMAZ)

40. YAŞ KUTLAMASI

Esra Erol önceki akşam 40’ıncı yaş gününü dostlarıyla Ortaköy Melanj adlı mekanda kutladı.

Eşi Ali Özbir’le beraber poz veren Erol, “40’ıncı yaşımı sevdiklerimle kutladık. Hep beraber olmak beni mutlu ediyor” dedi. Hakan Altun da doğum gününe katıldı. Altun “Esra’nın doğum gününü kutlamak için geldim. Kanal D’deki ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programımız çok iyi gidiyor, yeni şarkılar da yolda. Her şey güzel gidiyor” açıklamasını yaptı. (Sayit DURMAZ)

YAZA HAZIRLIK

İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza önceki gün Bebek Parkı’nda spor yaparken görüntülendi.

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Yürüyüş yapan çift, gazetecilere el sallayarak selam verdi. Her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen çift, yaz tatili için hazırlık yapmaya başladıklarını belirtti. (Deniz BOY)

MUTLULUKLAR DİLİYORUM

Catamaran Club’ın sahibi 78 yaşındaki Mehmet Birgen geçtiğimiz günlerde 4’üncü kez evlendi. Birgen’in eski eşi Dilek Birgen önceki gün sevgilisi Doğuş Aydın ile Nişantaşı’ndaydı.

Birgen, “Mehmet Bey’e mutluluklar dilemekten başka bir şey söylemem doğru olmaz. Mutluluğu sonuna kadar hak ediyor” dedi.

6 YIL SONRA 'ŞARKICI'

Sıla 6 yıl aradan sonra yeni bir albüm hazırladı. “Şarkıcı” adlı çalışma, 20 Mayıs’ta Sony Müzik Türkiye etiketiyle çıkacak.

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Sıla’nın prodüktörlüğünü de üstlendiği “Şarkıcı”da 15 yeni şarkı yer alıyor. Şiirle açılan çalışma, yine şiirle kapanıyor. İlk klip, albüme adını veren “Şarkıcı” şiirine çekildi. Bedran Güzel yönetmenliğinde Kemerburgaz Kent Ormanları’nda çekilen klip, YouTube’da yayınlandı.