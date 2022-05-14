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Utangaç sevgili: Hande Erçel'e Kaan Yıldırım sorulunca...

#Hande Erçel#Ceylan Çapa#Sıla
Utangaç sevgili: Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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'HER ŞEY GÜZELDİ'

Hande Erçel önceki gün Etiler’de, menajerlik şirketinin ofisinden çıkarken görüntülendi.

Sevgilisi Kaan Yıldırım’la ilgili soruları geçiştiren ve utangaç tavırlar sergileyen Erçel, birlikte çıktıkları Londra tatili için “Bunu daha önce konuşmuştuk, güzeldi her şey. Beraber oyunlar izledik” demekle yetindi. İş toplantıları arasında mekik dokuduğunu söyleyen oyuncu, “Buradan başka bir toplantıya yetişeceğim, şu an bir yoğunluk var” diyerek aracına bindi. (Deniz BOY)

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Aşk yaşadıkları konuşuluyordu... Hande Erçelden Kaan Yıldırım itirafıAşk yaşadıkları konuşuluyordu... Hande Erçel'den Kaan Yıldırım itirafıHaberi görüntüle

KASLARA DİKKAT

Fitness ekipmanı üreticisi Johnson Health Tech, Türkiye pazarına girişini özel bir partiyle kutladı.

Utangaç sevgili: Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

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“Merhaba Türkiye” partisine spor tutkunu ünlüler katıldı. Konuklardan biri de cemiyet hayatının popüler isimlerinden Ceylan Çapa’ydı. Çapa karın kaslarıyla dikkat çekti. 

BABA-KIZ BAŞ BAŞA

Eski milli futbolcu Ali Tandoğan önceki gün Yeniköy’deydi. Tandoğan, bir mekanda kızı Lal ile kahvaltı yaparken görüntülendi.

Utangaç sevgili: Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...


Baş başa vakit geçiren baba-kız, kahvaltı sonrası da mekanda uzun süre kalıp sohbet etti. (Behlül AYDIN)

DİDEM TAVSİYE VERİYOR

Burak Deniz, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Utangaç sevgili: Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

Deniz, “Sevgiliniz Didem Soydan size giyim tavsiyeleri veriyor mu” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yemek yemeğe çıktığım için böyle giyindim. Evet, Didem ara sıra tavsiye veriyor giyim konusunda. Ama ben genellikle canımın istediğini giyiyorum.” (Sayit DURMAZ)

ARKADAŞ BULUŞMASI

Şarkıcı Zuhal Olcay önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Utangaç sevgili: Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

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Olcay, arkadaşları ile buluşarak bir mekanda yemek yiyip, hasret giderdi. (Sayit DURMAZ)

40. YAŞ KUTLAMASI

Esra Erol önceki akşam 40’ıncı yaş gününü dostlarıyla Ortaköy Melanj adlı mekanda kutladı.

Utangaç sevgili: Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

Eşi Ali Özbir’le beraber poz veren Erol, “40’ıncı yaşımı sevdiklerimle kutladık. Hep beraber olmak beni mutlu ediyor” dedi. Hakan Altun da doğum gününe katıldı. Altun “Esra’nın doğum gününü kutlamak için geldim. Kanal D’deki ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programımız çok iyi gidiyor, yeni şarkılar da yolda. Her şey güzel gidiyor” açıklamasını yaptı. (Sayit DURMAZ)

 YAZA HAZIRLIK

İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza önceki gün Bebek Parkı’nda spor yaparken görüntülendi.

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Utangaç sevgili: Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

Yürüyüş yapan çift, gazetecilere el sallayarak selam verdi. Her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen çift, yaz tatili için hazırlık yapmaya başladıklarını belirtti. (Deniz BOY)

 MUTLULUKLAR DİLİYORUM

Catamaran Club’ın sahibi 78 yaşındaki Mehmet Birgen geçtiğimiz günlerde 4’üncü kez evlendi. Birgen’in eski eşi Dilek Birgen önceki gün sevgilisi Doğuş Aydın ile Nişantaşı’ndaydı.

Utangaç sevgili: Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

Birgen, “Mehmet Bey’e mutluluklar dilemekten başka bir şey söylemem doğru olmaz. Mutluluğu sonuna kadar hak ediyor” dedi.

6 YIL SONRA 'ŞARKICI'

Sıla 6 yıl aradan sonra yeni bir albüm hazırladı. “Şarkıcı” adlı çalışma, 20 Mayıs’ta Sony Müzik Türkiye etiketiyle çıkacak.

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Utangaç sevgili: Hande Erçele Kaan Yıldırım sorulunca...

Sıla’nın prodüktörlüğünü de üstlendiği “Şarkıcı”da 15 yeni şarkı yer alıyor. Şiirle açılan çalışma, yine şiirle kapanıyor. İlk klip, albüme adını veren “Şarkıcı” şiirine çekildi. Bedran Güzel yönetmenliğinde Kemerburgaz Kent Ormanları’nda çekilen klip, YouTube’da yayınlandı.

 

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#Hande Erçel#Ceylan Çapa#Sıla

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