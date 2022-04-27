Aşk yaşadıkları konuşuluyordu... Hande Erçel'den Kaan Yıldırım itirafı

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İlişkiyi doğruladı

Kerem Bürsin’le ilişkisi sürpriz bir şekilde bittikten hemen sonra Kaan Yıldırım’la aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel önceki gün Etiler’deydi.

Ünlü oyuncu, Yıldırım’la aşk iddialarını önce kabul etmemiş, sadece arkadaş olduklarını söylemişti. Ancak çıktıkları Londra tatilinde objektife el ele yakalanınca Erçel, ilişkisini doğrulamak zorunda kaldı.

Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkındaki soruları “Ben çok iyiyim. Her şey yolunda” diye yanıtladı. Ünlü oyuncu Londra tatili için de “Bu aralar biraz tatil yaptım. Çok keyifliydi” dedi. (Deniz BOY)

Aleyna çok başarılı

Berkay önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. Ünlü popçu, yeni bir İngilizce şarkı çıkaran Aleyna Tilki’ye destek çıktı: “Çağı takip eden biri Aleyna, ben çok başarılı buluyorum.”

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Berkay, Tilki’nin giyim tarzını eleştiren ve kızı Mia’nın olumsuz etkilendiğini belirten Işın Karaca’ya da yanıt verdi: “Müzik tarzını eleştirebilirsin, kılık kıyafetini eleştiremezsin. İzletmeyebilirsin çocuğuna.” (Behlül AYDIN)

Gözyaşlarını tutamadı

Gülçin Ergül önceki akşam Cihangir’deki Kaktüs adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

Geçtiğimiz aralık ayında geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybeden ünlü şarkıcı, yorgun ve üzgün halleriyle dikkat çekti. Arkadaşlarıyla sohbet ederken gözyaşlarına hakim olamayan Ergül, muhabirlerin görüntü aldığını fark edince güneş gözlüklerini taktı. (Sayit DURMAZ)

Düğün hediyesi muhabbet kuşu

Alişan önceki gün yeğenleriyle Akmerkez’de alışveriş turuna çıktı.

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Alişan, evcil hayvan dükkanından muhabbet kuşu aldıklarını söyledi. Şarkıcı, Seda Sayan’ın evliliği hakkındaki sorulara esprili bir cevap verdi: “Düğün hediyesi kuş aldım. Sarı olan Seda, mavi olan Çağlar.”

(Sayit DURMAZ)

Haksızlığa sinirlenirim

Hazal Kaya ile Selin Şekerci, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Kaya, Ramazan Bayramı için tatil planı yapıp yapmadıkları hakkında “Biz İstanbul’cuyuz, evciyiz” açıklamasını yaptı. Oyuncu, “Televizyon izlerken neye sinirlenirsiniz?” sorusuna “Haksızlığa sinirlenirim. Geçen gün izlediğim ‘Bad Sport’ belgeselinde de haksızlık vardı, yine çok sinirlendim” cevabını verdi. (Behlül AYDIN)

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Şampiyon belli

Hülya Avşar önceki akşam bir iftar programı sonrası Bebek’te hareket halindeki aracında görüntülendi.

Avşar, yakında yeni şarkısını yayınlayacağını duyurdu: “Şarkı geliyor, şampiyon belli.” Sanatçı, arabasının üzerini gül döken çiçekçilere ise 100 TL vererek evinin yolunu tuttu. (Sayit DURMAZ)

Bebek’e veda

Esra Sönmezer’in “Hayatımın erkeği” dediği 10 yaşındaki İran kedisi Bebek, hayatını kaybetti.

Kedisinin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan sunucu, yapılan kök hücre tedavisinin kedisinin ölümünü tetiklediğini ifade etti. Sönmezer, kedisinin kaybından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Acım büyük” diye yazdı. Sunucu, 10 Mart’ta 10 yaşına giren kedisi Bebek’e doğum günü partisi organize etmişti. (Behlül AYDIN)