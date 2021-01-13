Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu’nun paylaşımı soru işareti bıraktı - Gamze Okutucu kimdir?

Adı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk dedikodularına karışan Gamze Okutucu, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra öğrenim hayatını devam ettirmek için İspanya'ya gitti. Film festivallerinde sponsorluk ve etkinlik organizasyonu alanlarında çalıştı. Ardından freelance sanatçı menajerliği ve etkinlik organizasyonları yaptı. 2017 yılından itibaren Önem Günal Menajerlik ajansı bünyesinde Reklam ve Basın Danışmanlığı yanı sıra oyuncu menajerliği yapıyor.