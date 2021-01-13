Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu’nun paylaşımı soru işareti bıraktı - Gamze Okutucu kimdir?
2019 yılında 5 yıllık eşi Melis İşiten'den boşanan Uraz Kaygılaroğlu, Menajer Önem Günal'ın ekibinde yer alan genç basın danışmanı ve oyuncu menajeri Gamze Okutucu ile samimi bir paylaşımda bulundu. Paylaşım ardından Gamze Okutucu’nun hayatıyla ilgili bilgiler gündeme geldi. Peki, Gamze Okutucu kimdir?
Adı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk dedikodularına karışan Gamze Okutucu, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra öğrenim hayatını devam ettirmek için İspanya'ya gitti. Film festivallerinde sponsorluk ve etkinlik organizasyonu alanlarında çalıştı. Ardından freelance sanatçı menajerliği ve etkinlik organizasyonları yaptı. 2017 yılından itibaren Önem Günal Menajerlik ajansı bünyesinde Reklam ve Basın Danışmanlığı yanı sıra oyuncu menajerliği yapıyor.
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