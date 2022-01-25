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Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

#Ünlülerden Kar Manzaraları#İstanbul#Sosyal Medya
Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Türkiye’nin birçok farklı noktasında yağan karla birlikte sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar da beyazlara büründü. Ünlü isimler kar maceralarını takipçileriyle paylaştı. İşte sanat dünyasından kar manzaraları...

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Uyanmak için en güzel manzara

Bir süre önce Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı, çektiği fotoğrafı 'Uyanmak için en güzel manzara' notu ile Instagram'da paylaştı. 

Tehlikelere karşı duruşum

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Burcu Biricik, elektrik direğine çıktı. Bu pozu Instagram’da paylaşan oyuncu, “Hayattaki tehlikelere karşı duruşum! Tamam tamam, siz benim yaptığımı aman yapmayın. Bir anlık karın gazına gelmişimdir. Çocuklar gibi şenmişimdir” notunu yazdı.

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Meydan okudu

Oyuncu Pelin Akil, mayoyla kendini karlara bıraktı. O anları sosyal medyada takipçileriyle de paylaşan Akil, “Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge ya da zatürre” notunu yazdı.

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Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Mahsur kaldı

Kartepe konseri için yola çıkan İrem Derici, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte mahsur kaldı. Konserini iptal etmek zorunda kalan şarkıcı, sosyal medyadan hayranlarına seslendi: “Kartepe’de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebildik, ne dönebildik. Psikolojim bozuldu.”

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Nasılız sizce?

Sinan Güleryüz, ailesiyle birlikte karlı havanın tadını çıkardı. Oyuncu eşi Özge Özder ve geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelen kızı Luna’yla fotoğraf çektiren Güleryüz, kareyi “Pazar gibi pazar. Nasılız sizce?” notuyla yayınladı.

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

İyi pazarlar

Ali Sunal, 2 buçuk yaşındaki kızı Narin ve eşi Nazlı Kurbanzade ile birlikte kar keyfini yaşadı. Kızıyla Caddebostan sahilinde, poz veren Sunal, bu kareleri “İyi pazarlar” notuyla Instagram hesabında paylaştı.

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

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Kardan adamın doğum günü

Azra Akın, eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ile birlikte kardan adam yaptı. Çektirdikleri bu fotoğrafı Akın, sosyal medyada “Kardan adamın doğum günü” notuyla yayınladı.

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Kar motosikleti sürüyorum

Metin Şentürk, kar motosikleti sürdü. O anları sosyal medya hesabında da yayınlayan şarkıcı, “Evet! Araba, uçaklar, motosikletten sonra şimdi kar motosikleti sürüyorum” dedi.

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Karlar düşer

Ata Demirer, yönetmen Murat Uçan ile birlikte yürüyüşe çıktı. Ünlü komedyen verdikleri pozu “Karlar düşer” pozuyla yayınladı.

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Şendil’den pozlar

Karlar arasında poz veren bir isim de oyuncu Hatice Şendil oldu. Şendil, çektirdiği fotoğrafları esprili bir notla paylaştı: “Ünlülerin kar keyfi.”

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Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Yürüyüş ekibi

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Hande Soral, eşi İsmail Demirci, annesi Sebahat Soral ve babası Hamdi Soral ile birlikte yürüyüşe çıktı. Ailesiyle selfie çeken oyuncu, “yürüyüş ekibi” notuyla kareyi yayınladı.

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Havanın tadını çıkardı

Yeni dizi projesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş, karlı havanın tadını çıkaran isimlerdendi. Oyuncu, elinde içeceğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Kar topu savaşı

Kar topu oynayan Şilan Makal, o anları ölümsüzleştirdi. Makal, evinin bahçesinde verdiği pozları Instagram’a yükledi.

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Kuğularla hatıra

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Cem Adrian, Ankara Kuğulu Park’ta yürüyüş yaptı. Kuğularla birlikte poz veren şarkıcı, “Ankara’dan iyi pazarlar” notuyla fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sundu.

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Sonunda yağdı

Bengi Öztürk, kızı Vera’yla kar topu oynadı. Oyuncu, kızıyla yayınladığı fotoğrafa şöyle not düştü: “Bekledik bekledik sonunda yağdı. Parmaksız eldivenlerle tutması çok zor olsa da kar oynamayı çok sevdik.”

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Fırat’lar eğlendi

İdil Fırat, eşi Mert Fırat’la birlikte karın tadını çıkaran isimlerdendi. Oyuncuyla birlikte verdikleri bu pozu sosyal medyada paylaşan İdil Fırat, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

Boynu bükük

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Kardan adam yapan ünlülerden biri de Özge Borak oldu. Oyuncu, yaptığı kardan adamla verdiği pozu takipçileriyle şu notla paylaştı: “Kimileri için kar yeterli gelmemiş olacak ki boynu bükük kardan adam yapmışlar. Üzülme dostum, ben yanındayım.”

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

6 günlük macera

DJ Doğuş Çabakçor, kar keyfini Rusya’da yaşadı. Sevgilisi Asya Hocaoğlu ile birlikte gittiği tatilde çektirdiği kareleri Çabakçor, “6 günlük Rusya maceramız resmi olacak başladı. İlk durak Obninsk” notuyla beğeniye sundu.

Ünlülerden kar manzaraları: Uyanmak için en güzel manzara

 

 

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#Ünlülerden Kar Manzaraları#İstanbul#Sosyal Medya

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